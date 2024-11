“Damian Lillard me lembra muito Ray Allen”, compara Doc Rivers

Damian Lillard foi decisivo na vitória do Mikwaukee Bucks sobre o Houston Rockets, na última segunda-feira (18), e gerou comparação do técnico Doc River com Ray Allen. O astro anotou a cesta decisiva nos últimos segundos do jogo. Então, sua coragem para decidir a partida fez com que o treinador veterano lembrasse do ex-jogador.

“Dame tem uma grande coragem. Me lembra muito Ray Allen nesse sentido. Ray não teve muitas noites ruins de arremessos, mas quando teve uma, se você tivesse uma bola para fazer, entregava para ele. E é assim que você se sente sobre Lillard. Então, mesmo se ele não estiver quente no jogo, tem essa coisa nele que te faz acreditar que ele deve fazer o último arremesso. Ele já fez isso várias vezes. Não sei quantas, mas deve ter sido mais do que todos na liga. É incrível”, elogiou Rivers.

Apesar de decidir a partida, Damian Lillard teve uma noite ruim em seu ponto forte: as bolas de três. O armador tentou seis arremessos e errou todos. No entanto, compensou marcando 18 pontos e distribuindo dez assistências (sua melhor marca em 2024/25). Durante a temporada, a estrela de 34 anos tem médias de 25.6 pontos por jogo.

O aproveitamento ruim de Damian Lillard no perímetro foi ofuscado pela sua cesta da vitória para o Mikwaukee Bucks. Após o confronto, o veterano destacou seu momento nos últimos minutos do duelo.

“Eu sentia que era um daqueles jogos em que eu precisava continuar e manter o pé no acelerador até o final”, disse Lillard. “Tudo se resumiu às duas últimas jogadas. Consegui acertar uma e conseguimos defender do outro lado”.

Comparado com Ray Allen pelo técnico Doc Rivers, Damian Lillard também persegue o ex-jogador pela terceira colocação entre os maiores arremessadores do perímetro na NBA. Stephen Curry está na primeira posição, enquanto James Harden ultrapassou Allen nesta última semana.

Agora, Lillard é o próximo da fila para superar o bicampeão da NBA. O astro do Mikwaukee Bucks tem 2639 bolas de três convertidas. Ray Allen, por sua vez, acertou 2973 cestas de três durante seus mais de 15 anos de carreira.

