Damian Lillard minimiza início ruim do Bucks: “Temporada longa”

Apesar do início muito ruim de temporada para o Milwaukee Bucks, Damian Lillard acredita na recuperação da equipe. No entanto, o time do técnico Doc Rivers venceu apenas um jogo e já soma seis derrotas. Após o último revés, para o Cleveland Cavaliers, na segunda-feira (4), o astro tentou evitar uma clima de crise na franquia.

“Só porque começamos com 1-6, parece feio. Mas, quando você olha o quadro geral, é uma temporada muito longa. Ainda faltam 75 jogos. Já estive em equipes que venceram 16 partidas seguidas. Às vezes, acontece de entrar em uma fase ruim. Seja no meio ou no final da temporada. Como está acontecendo no início e temos uma vitória e seis derrotas, parece diferente”, declarou o armador.

Das seis derrotas de Milwaukee, três foram para times do topo da Conferência Leste. Portanto, dois reveses para o Cavaliers e um para o Boston Celtics. Então, Damian Lillard também usou isso como forma de amenizar o começo de temporada ruim do Bucks.

“Acho que, do jeito que mostramos nosso potencial nos jogos contra as principais equipes, como Cleveland nos últimos dois jogos e Boston, sabemos do que somos capazes. Temos muitos jogos pela frente para fazer isso. Então, temos todas as razões para continuar lutando. Vamos encontrar nosso caminho de volta. Afinal, não podemos ser um time que desiste”, completou.

Assim como Lillard, Giannis Antetokounmpo também comentou sobre o início difícil do Bucks. Da mesma forma, o grego adotou um tom para evitar qualquer crise na equipe.

“Isso faz parte da temporada. Claro que as coisas não estão indo como queremos. Perder é sempre frustrante. Mas é como meu pai dizia: ‘Por que reclamar se você não vai desistir?’ E eu não vou desistir. Nos reunimos como um time e assistimos aos vídeos. Conversamos sobre o que podemos melhorar e como manter todos responsáveis. Por isso, estamos no caminho certo”, disse o grego após a derrota para o Grizzlies.

Agora, o Bucks tentará sua segunda vitória em 2024/25 na quinta-feira (7). O adversário é o Utah Jazz, que também só venceu um jogo na temporada. Portanto, as duas equipes de piores campanhas da NBA.

