NBA: Vitória do Pistons coloca Bucks em último no Leste

Com a vitória do Detroit Pistons sobre o Brooklyn Nets por 106 a 92, nesse domingo (3), o Milwaukee Bucks é o novo lanterna da Conferência Leste da NBA. Agora, a equipe de Wisconsin está na última posição, com apenas uma vitória em seis jogos. A campanha do Bucks, portanto, é decepcionante, pois o time conta com os astros Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Além disso, é considerado uma das forças do Leste.

Mas, o início de temporada de Milwaukee é um pesadelo. O único triunfo foi justamente na estreia, contra o Philadelphia 76ers, que ocupa a penúltima posição da conferência. Ou seja, o Bucks vem de cinco derrotas consecutivas. A última delas foi no sábado (2), quando perdeu em casa para o Cleveland Cavaliers, líder do Leste, por 114 a 113. Os times, aliás, voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (4), desta vez em Ohio.

Por conta da má campanha, Antetokounmpo demonstra preocupação com as atuações da equipe. Além disso, ele cobrou o elenco. De acordo com o astro grego, o Bucks é um time sem identidade.

“Neste momento, não temos uma identidade. E esse é o maior dos nossos problemas até aqui. Precisamos encontra-lá para sermos um time de basquete melhor. Como vamos ganhar o jogo? Vamos defender por 48 minutos? Mover a bola por 48 minutos? Vamos atacar? Então, não temos isso agora”.

“Temos que jogar melhor. Melhorar tanto o ataque quanto a defesa. Não estamos jogando bem. Não importa se é o jogo 1, jogo 3, jogo 50. Temos que continuar nos unindo como um time. Além disso, continuar cuidando da bola, ser agressivo. Encontrar maneiras de jogar mais rápido. Acho que estamos muito estagnados. Aliás, estamos jogando muito devagar. Temos que criar arremessos para os nossos arremessadores. Enfim, algo precisa acontecer”, desabafou Giannis.

Ao contrário do Bucks, o Pistons fez boas partidas neste início de temporada da NBA e saiu com a vitória em duas delas: 76ers e Nets, ambas fora de casa. Quando perdeu, o time de Detroit mostrou muita luta em quadra. Assim, fez jogos equilibrados contra Cavs, Boston Celtics, Indiana Pacers e Miami Heat. A exceção foi o duelo contra o New York Knicks, quando perdeu por 30 pontos (128 a 98).

Sem muitas pretensões em 2024/25, o Pistons é um time que passa por um processo de reformulação. Mudou várias peças do elenco e a comissão técnica. JB Bickerstaff assumiu o comando da equipe com um projeto de médio e longo prazo. Liderado pelo armador Cade Cunningham, de apenas 23 anos, o Pistons espera montar um núcleo jovem competitivo.

Desse modo, o foco da franquia está no Draft. Por exemplo, com relação ao badalado recrutamento de 2025, o time de Detroit precisa fazer uma campanha ruim para manter sua escolha de primeira rodada. Caso contrário, a pick, que é protegida até a posição 13, vai para o Minnesota Timberwolves. Ou seja, o Pistons não tem motivação para voltar aos playoffs nesta temporada.

