NBA: Novo técnico do Detroit Pistons impõe regra curiosa para time

Após o desastre de 2023/24 na NBA, o Detroit Pistons fez várias mudanças, desde o técnico, elenco, GM e até no código de vestimenta. A equipe fracassou na última temporada com sua pior campanha de todos os tempos na liga e, agora, busca recuperar o tempo perdido da reconstrução. As novidades estão em todas as frentes de trabalho em Detroit.

Após o início da pré-temporada, JB Bickerstaff proibiu que seus comandados utilizassem calças de moletom, toucas e joias durante o aquecimento das partidas. A grande exigência, acima de tudo, está em não usar capuz, uma prática comum entre vários jogadores da liga nos processos de aquecimento. O técnico revelou que a mudança faz parte de ter alguma mentalidade da “velha escola” da NBA no Detroit Pistons.

“Acho que é um último fragmento de um pensamento mais antigo na liga, algo que tem a ver com a velha escola. Bom, vocês sabem que eu cresci com meu pai, Bernie Bickerstaff, que foi um grande treinador nessa liga. Então, aprendi que você não usa nada na cabeça durante o jogo ou o aquecimento. Você também não usa joias. Todos devem praticar como jogam, esse é o pensamento”, afirmou.

O técnico foi uma das novidades do time para a campanha de 2023/24. Afinal, Monty Williams foi demitido após muitas críticas sobre seu trabalho. Bickerstaff foi peça central do desenvolvimento do núcleo jovem do Cleveland Cavaliers após a saída de LeBron James, até o começo da era Donovan Mitchell. Então, com essa experiência em desenvolver jovens, o técnico também foi um nome pensado pela franquia.

E quem apoiou a ideia foi o também novo GM, Trajan Langdon, após a demissão de Troy Weaver, que comandou o processo de reconstrução da franquia nos últimos anos.

“Ao longo dos 82 jogos, você precisa ter hábitos vencedores. Se eles não forem uma parte importante do que você está fazendo, o desgaste físico e, sobretudo, mental vai te pegar em cheio. Não estando bem nesses quesitos que citei, você tem dificuldade para fechar jogos e conseguir vitórias. Portanto, tudo faz parte do processo”, explicou.

E, além disso, um nome que será impactado com essa mudança de hábitos é o armador Cade Cunningham. Líder da franquia, ele tem aceitado todas as mudanças em busca de mais vitórias nos próximos anos.

“Sendo sincero, não vejo qualquer problema em ter essas regras em nosso vestiário. É como estar na escola novamente, afinal, os professores sempre te dizem para tirar o capuz e essas coisas. Então, é tudo a mesma coisa para mim, estou muito tranquilo. Meu foco está em ser um grande profissional e jogar”, garantiu o craque.

Desde que entrou na NBA e se tornou o principal jogador de Detroit, Cade Cunningham acumula um recorde de apenas 54 vitórias e 182 derrotas. As campanhas do Pistons estão piorando a cada ano. É algo que o armador definitivamente quer mudar em 2024/25, de acordo com o GM Trajan Langdon.

“Ele quer ser ótimo, o melhor jogador possível. Além disso, é um trabalhador incrível, alguém que não se esconde do processo de liderar o time. Então, ele está muito receptivo com todas as nossas ideias. Todos nós sabemos que todos os nossos planos e mudanças visam o melhor para a franquia e para ele como jogador”, concluiu o executivo.

