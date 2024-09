Cade Cunningham pede “temporada de recomeço” para o Pistons

A última temporada do Detroit Pistons é algo que Cade Cunningham quer esquecer – e não por acaso. A equipe só ganhou 14 partidas e, assim, teve o pior recorde do ano. Mais do que isso, quebrou um recorde histórico da NBA depois de sofrer 28 derrotas seguidas. Foi um verdadeiro desastre. O jovem astro, por isso, deseja que o elenco deixe o passado para trás e busque reescrever a história.

“Nós precisamos deixar o passado para trás, pois essa é uma nova temporada. Estamos muito empolgados para esse ano porque será um recomeço para todos. Ou seja, é uma oportunidade. Trajan [Langdon, presidente] assumiu as operações de basquete e, com isso, vários rostos novos chegaram. Eu gostei de todos os seus movimentos na agência livre”, afirmou o ala-armador, em entrevista nessa quarta-feira.

O novo momento do Pistons, aliás, pode ser simbolizado pela chegada de Langdon nos bastidores. Para começar, o ex-jogador contratou JB Bickerstaff como técnico. E, por fim, atendeu um pedido de analistas e torcida ao trazer mais arremessadores para o elenco. Ele mostrou que entendia as necessidades do time. Mas, no caso de Cunningham, causou um impacto maior no aspecto pessoal.

Publicidade

“Acho que nós já desenvolvemos uma boa e real conexão, apesar do pouco tempo. Não só em termos de aprender um sobre o outro, mas também do que precisamos para ter sucesso. E, agora, ele está em quadra todos os dias para poder ver os ajustes que nós precisamos para competir. Eu realmente confio em sua percepção”, cravou a primeira escolha do draft de 2021.

Leia mais sobre Cade Cunningham

Confiança

A primeira temporada de Langdon no Pistons agrada Cade Cunningham, exatamente, pelo senso de recomeço. Um recomeço fora de quadra que, como resultado, deve levar a um novo cenário dentro das quatro linhas. É claro que um dirigente não joga, mas as decisões sobre técnico e contratações sinalizam uma mudança de ares. O ala-armador está bem alinhado com a visão do executivo.

Publicidade

“Eu tenho total confiança em Trajan para tomar as decisões que precisamos que tome para melhorarmos. E, assim como ele, eu estou preparado para fazer tudo o que for necessário para evoluirmos. Aliás, essa é a parte mais importante do nosso trabalho. Fazer o que for preciso para vencer”, salientou o jogador de 23 anos. Ele terminou a última temporada com médias de 22,7 pontos e 7,5 assistências.

Para reescrever a história, antes de tudo, o Pistons precisa entrar em quadra e conseguir resultados. Por isso, Cunningham só quer que a temporada comece logo. “É um instante empolgante para a nossa organização, certamente. Existem várias possibilidades e rotas para melhorarmos e evoluirmos em vários sentidos. Nós mal podemos esperar para entrarmos em quadra”, concluiu.

Publicidade

Expectativas

As expectativas de Cunningham para o Pistons são altas. E as expectativas do time para a sua principal referência, ao mesmo tempo, também são. O novo técnico, em particular, chegou com grandes planos para o ala-armador. Bickerstaff enaltece o grande potencial do jovem como um criador ofensivo. Mas, na campanha que está por vir, quer vê-lo brilhar mesmo do outro lado da quadra.

“Eu acho que, para começar, Cade é um baita jogador. Não existe muitas coisas que não possa fazer em uma quadra para alguém do seu tamanho. A capacidade de ver a quadra e criar arremessos, em particular, é impressionante. Então, o nosso foco vai ser torná-lo um dos melhores atletas two-way da NBA”, projetou o novo treinador de Detroit.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA