Detroit Pistons tem dúvidas sobre futuro de Jaden Ivey

O Detroit Pistons não está convencido de que o jovem Jaden Ivey seja uma peça chave para o futuro da franquia. Apesar de ainda não cogitar ou procurar uma troca para o jogador, a equipe tem dúvidas sobre a quinta escolha do Draft de 2022 e seu papel na equipe nas próximas temporadas. A franquia fez a pior campanha de sua história em 2023/24.

O rumor é do jornalista Eric Pincus, do portal Bleacher Report. Em um texto especial os alvos de cada equipe no mercado atualmente, ele revelou que, de acordo com muitas pessoas ao redor da NBA, o casamento entre Ivey e Pistons tem muita desconfiança.

“Ivey é muito talentoso e Detroit sabe disso. Mas no momento, muitas pessoas acreditam que ele ainda não convence a equipe de será fundamental a longo prazo. É uma questão que o próximo ano pode responder com mais clareza. Por enquanto, não há indícios de que a franquia esteja procurando trocar o jogador. Mas essa incerteza geral existe”, afirmou.

Os números do camisa 23 foram menores do que em sua temporada de calouro. Além disso, o encaixe com Cade Cunningham é uma grande questão a se discutir. Os melhores momentos do jogador na NBA foram quando pode dominar a bola e ser um armador em geral. Mas com Cunningham, ele se torna uma segunda opção nesse sentido.

Seus talentos fora da bola, então, se tornam essenciais. Mas não foram até agora. Seu aproveitamento do perímetro foi outro número que caiu em relação a 2022/23, saindo de 34.3% para 33.6%. A equipe sente falta de arremessadores, com vários nomes do núcleo jovem não sendo dominantes no quesito. Como por exemplo, Jalen Duren e Ausar Thompson.

O Pistons buscou alguns reforços no mercado para suprir essa falta de arremesso, como Malik Beasley e Tim Hardaway Jr. Além disso, o veterano Tobias Harris que já jogou pela franquia, está de volta. A equipe tentará encaixar melhor seus jovens talento e também tem a chegada de outra escolha entre as cinco melhores do Draft em Ron Holland. Por fim, o técnico será JB Bickerstaff, após o trágico trabalho de Monty Williams na última temporada.

Mas se a tendência geral é de que Jaden Ivey jogue por pelo menos mais um ano no Detroit Pistons, outro nome importante das últimas temporadas tem recebido muita atenção do mercado. O ala-pivô Isaiah Stewart, que foi uma das primeiras escolhas de recrutamento da equipe no projeto de reconstrução, pode ser um nome usado para obter outros talentos jovens, de acordo com Pincus.

“Detroit pode estar buscando trocar veteranos para obter mais ativos no Draft e talentos jovens. Um dos nomes que mais atrai interesse é Isaiah Stewart. Várias equipes estão de olho em seu contrato negociável de US$60 milhões por quatro anos”, concluiu o jornalista.

Apesar de ainda não estar vencendo partidas na liga, o Pistons tenta mudar as coisas para avançar sua reconstrução e voltar a ser competitivo na NBA. E também para, acima de tudo, não repetir a péssima campanha do ano passado, que bateu recordes negativos da história da franquia e da própria liga.

