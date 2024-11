“Cavaliers pode vencer qualquer time”, crava Evan Mobley

O Cleveland Cavaliers, por fim, perdeu na temporada. Depois de 15 vitórias seguidas no início da campanha, a equipe viajou até Boston e não foi páreo para o campeão Celtics. Foi uma partida à altura da expectativa, em que os visitantes conseguiram uma reação importante no segundo tempo. Mas, apesar do resultado, Evan Mobley saiu de quadra com uma certeza: o Cavaliers não deve temer nenhum time da NBA.

“Eu estou feliz, antes de tudo, pela forma como nos recuperamos no jogo. Essa luta foi o ponto principal que me deixou animado. Mas a verdade é que não começamos a partida bem e isso nos custou a derrota. Ainda assim, no geral, acho que fizemos uma atuação muito boa. Foi um bom teste, certamente. E, pelo que vi, nós podemos vencer qualquer adversário nessa liga”, avaliou o jovem ala-pivô.

A recuperação do Cavaliers a partir do terceiro período, de fato, chamou a atenção. Os atuais campeões, afinal, abriram vantagem acima de 20 pontos em um primeiro tempo “quente” na linha de três. Mas, após o intervalo, os visitantes tomaram o garrafão para chegar a reduzir a diferença para uma posse de bola. Donovan Mitchell reconheceu a simbologia do jogo, mas não vai lhe dar uma peso maior do que o seu valor.

“Isso foi um teste. Um grande teste, mas só um teste. É claro que queremos aprender e tirar lições enquanto vencemos os jogos, mas se aprende mais nas derrotas. Creio que, a princípio, podemos extrair muitos pontos a trabalhar do primeiro tempo e coisas bem positivas após o intervalo. Mais do que isso, comprovamos que esse elenco tem o brio que imaginávamos mesmo”, analisou o craque da equipe.

Protagonista

O Cavaliers viveu o seu melhor momento no confronto durante o terceiro quarto e Evan Mobley esteve no comando do time. A equipe da casa anotou 40 pontos e venceu essa parcial por quatro posses de bola de vantagem. O ala-pivô, enquanto isso, marcou 14 dos seus 22 pontos só nesse período. Para Mitchell, o jogador foi o “motor” da reação dos líderes do Leste na noite.

“Evan foi gigante hoje, pois ditou o ritmo da nossa recuperação no jogo. É um cara que, quando tem a oportunidade, cria oportunidades e domina jogos como vimos. Só precisa seguir com essa agressividade que esse tipo de atuação vai virar o padrão. Evan ainda é jovem e está em uma trajetória crescente, então só vai melhorar mais e mais”, projetou o cinco vezes all-star.

Vale lembrar que, no primeiro semestre, Mobley também foi o destaque do Cavaliers na série de playoffs contra o Celtics. Por isso, Mitchell não se impressionou com o papel de protagonista que o ala-pivô assumiu nessa terça-feira. “Evan já foi ótimo contra Boston nos playoffs. E, aliás, é notável como já cresceu em relação àquelas partidas. Essa vontade de crescer, em síntese, é o Evan”, elogiou.

Bola para frente

O Cavaliers encerra o seu histórico começo de temporada com uma marca incrível. É um dos quatro times da história da liga, afinal, a iniciar uma campanha com 15 vitórias. São mais de sete décadas de NBA, então é um feito que não pode ser ignorado. Mas todos já sabiam que, em algum momento, a derrota viria. Mitchell crê que a forma como o Cavs vai reagir ao revés pode definir as pretensões do time.

“Nós gostaríamos de seguir invictos, mas é ótimo fazer parte da história. E, sobretudo, não se ganha títulos em novembro. Isso é um processo, pois temos um objetivo muito maior em mente. Sinceramente, a gente não imaginava vencer os 15 jogos iniciais da temporada. Mas sabíamos que seríamos bons. Somos bons. E há muitas coisas em que podemos melhorar ainda mais”, concluiu o astro.

