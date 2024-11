Celtics e Cavaliers fazem jogo que não se via há 28 anos na NBA

Boston Celtics e Cleveland Cavaliers vão fazer o grande jogo do início de temporada da NBA, nessa terça-feira. Afinal, vai ser o duelo entre o atual campeão da liga e um time que começou a campanha com 15 vitórias seguidas. Todos os olhos da liga, então, vão estar voltados para o TD Garden. O técnico do Cavs, Kenny Atkinson, sabe que não se trata de uma partida normal em novembro. Longe disso.

“Essa partida vai ser ótima para a NBA, antes de tudo. Eu sei que os nossos jogadores estão ansiosos e todo mundo vai assistir. Há poucos lugares mais históricos nessa liga do que o Boston Garden. As duas equipes, além disso, estão muito bem. Vai ser ótimo para todos. Eu garanto que todos estão empolgados com esse confronto”, cravou o treinador, ainda invicto pela nova franquia.

O embate, aliás, tem contornos que superam a atual temporada e alcança patamares históricos. Essa vai ser só a quarta vez que a NBA terá um jogo entre o campeão em vigor e uma equipe em uma sequência de 15 ou mais vitórias. Isso não acontecia há quase 30 anos. Um desses raros casos ocorreu em 1972, quando o Milwaukee Bucks encerrou a série de 33 triunfos seguidos do Los Angeles Lakers.

“Encarar os campeões, certamente, vai ser um grande teste para nós. Boston joga em um estilo bem diferente do nosso, pois gostam de atuar com cinco atletas ‘abertos’ na linha de três pontos. Nós estamos em um momento em que precisamos nos colocar a prova contra os melhores. Vamos ver quais aspectos ainda necessitam de ajustes”, completou o técnico de Ohio.

Resistência

Assim como o Cavaliers, o Celtics também vê o jogo como uma forma de medir forças em uma NBA tão nivelada. É o tipo de confronto, sobretudo, que motiva um elenco na jornada longa e – muitas vezes – tediosa da campanha regular. Boston venceu 11 das suas 14 partidas, por enquanto. É o vice-líder tranquilo da conferência Leste, mas, na visão do técnico Joe Mazzulla, precisa de desafios como esse.

“Cleveland tem muito talento e está jogando basquete de alto nível. Estão dominando rebotes, todos se movendo sem a bola, atacando o aro e arremessando muito bem. A sua versatilidade defensiva, além disso, é incrível. Acho que fizeram alguns pequenos ajustes na forma como ocupam espaços, mas que trouxeram um enorme impacto”, elogiou o jovem comandante.

Essa partida chega em bom momento também para testar a motivação do Celtics. Os atuais campeões fazem um início de temporada seguro, mas que recebe críticas pela falta de intensidade em algumas noites. Perdeu, por exemplo, para o Atlanta Hawks desfalcado de Trae Young há menos de uma semana. Payton Pritchard diz que o Cavaliers suscita outro nível de atenção em Boston.

“Em primeiro lugar, eles são muito bons. Têm all-stars como dupla de armação, atletas longos e pivôs que atuam muito bem. Vai ser um jogo bem competitivo e, certamente, nós estamos ansiosos para entrar em quadra. Mas, sinceramente, não importa se eles estão com 15 vitórias ou derrotas seguidas. A minha mentalidade é sempre a mesma”, garantiu o armador reserva.

Revanche

O jogo entre Cavaliers e Celtics, no entanto, ainda carrega mais um significado especial para os fãs da NBA. Afinal, nos playoffs desse ano, o time de Boston eliminou o rival na caminhada para o título da liga. Foi uma série rápida, de cinco partidas, que ficou bem comprometida por causa das lesões de lado a lado. Para Donovan Mitchell, o confronto também tem sabor de “tira-teima”.

“Isso é uma revanche para nós. Sei que Boston tinha alguns desfalques nos playoffs, mas eu também não estava em ação. Então, quero tentar vencê-los. E, mais do que isso, testar em que patamar estamos”, concluiu o astro de Cleveland.

