Kendrick Perkins detona ex-jogador do Celtics: “Quem é você?”

O ex-jogador e analista da ESPN, Kendrick Perkins, protagonizou uma recente polêmica com um antigo companheiro de Boston Celtics. Isso porque Brian Scalabrine falou que ele não seria bem-vindo na franquia 18 vezes campeã da NBA. Como resultado, Perkins detonou o agora comentarista da rede NBC Sports.

Tudo começou quando Perkins foi banido das comemorações do 18º título do Celtics. Val lembrar que ele teve participação na conquista do título de 2008. Na ocasião, terminou a temporada com médias de 6,9 pontos, 6,1 rebotes e 1,5 tocos por jogo. Vale destacar que jogadores importantes para a última conquista da franquia estavam na cerimônia recente no TD Garden.

Scalabrine também fazia parte do time campeão de 2008. Então, ele revelou que a relação do Celtics com Perkins “não é exatamente de braços abertos”.

Perkins teve a chance de responder ao ex-companheiro em um episódio recente do podcast All the Smoke. De acordo com o analista da ESPN, ele “não dá a mínima” sobre ser convidado ou não. Então, detonou Scalabrine por seu comentário.

“Scal, quem você pensa que é? Você é o mesmo (palavrão) que, quando ganhamos o anel, estava de roupas de rua. Então, correu para vestir seu uniforme. Assim, quando começamos a tirar fotos, você poderia dizer que fazia parte do time”, disparou Perkins.

O ex-pivô explicou que essa possível rixa com Boston pode ter começado depois que fez um comentário sobre o técnico Joe Mazzulla. Ele também revelou, no entanto, que o próprio comandante do Celtics já havia entrado em contato para esclarecer a polêmica.

Na ocasião, Perkins afirmou que “se pássaro tivesse o cérebro de Mazzulla, voaria para trás”. A repercussão foi ruim.

Reconciliação?

“Perkins tentou falar com pessoas da diretoria e ver se alguns jogadores poderiam apoiar sua presença. Mas ninguém aceitou isso”, disseram Steve Brenner e David Scott, do tabloide The Sun.

Entretanto, quando questionado se foi o único jogador de 2008 banido da noite do anel do Celtics, Kendrick Perkins não respondeu.

