Celtics baniu Kendrick Perkins de comemoração por título

O Boston Celtics recebeu várias lendas do passado para a cerimônia de comemoração do 18º título, na noite de abertura da NBA, mas o campeão de 2008, Kendrick Perkins, não estava entre os presentes – e isso não foi ao acaso.

Perkins, atualmente analista da ESPN, não é mais uma figura bem-vinda no TD Garden. Hoje, aos 39 anos, ele ajudou a levantar o Banner 17 ao lado de Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Todos esses, ao contrário de Perkins, fizeram parte da comemoração. Desde então, Perkins tem sido deixado de lado pelo Celtics devido a seus comentários ao vivo. A situação chegou ao ponto em que o ex-jogador foi banido do time.

“Ele estava pedindo a todos um lugar no TD Garden para estar presente neste momento histórico. Ele tentou melhorar uma relação que está quebrada, mas não conseguiu”, disse uma fonte a Steve Brenner e David Scott, do The U.S. Sun.

Há uma linha tênue entre ser crítico — algo que a profissão de Perkins exige — e ser desrespeitoso ao fazer isso. O Celtics sente que Perkins passou essa linha nos últimos anos. O ex-jogador fez duras críticas à organização, como ao pedir que a diretoria de Boston separe Jayson Tatum e Jaylen Brown, além de questionar a inteligência do técnico Joe Mazzulla. Em uma edição do NBA Countdown, Perkins chegou a dizer que, se um passário tivesse o cérebro de Mazzulla, ele voaria para trás.

Além disso, Brian Scalabrine, ex-companheiro de equipe de Perkins, insinuou que o Boston não tinha interesse em recebê-lo. Scalabrine afirmou que a relação atual de Perkins com o Celtics não é algo “de braços abertos”. A declaração levou muitos a especular o que acontece nos bastidores, incluindo o próprio Perkins, que chamou Scalabrine de “covarde.”

Dessa forma, essas declarações também não ajudaram a situação de Perkins.

Reconciliação?

“As tentativas foram feitas nas semanas e até no dia anterior à noite de abertura. Ele tentou falar com pessoas da diretoria e ver se alguns jogadores poderiam apoiar sua presença, mas ninguém aceitou fazer isso”, disseram Brenner e Scott.

Além disso, antes de Boston voltar a jogar e erguer seu recorde do 18º banner, Perkins criticou Tatum pela “egoísta” meta de ganhar seu primeiro prêmio de MVP neste ano.

Agora, mesmo que o Celtics consiga outro título, parece que Kendrick Perkins mais uma vez não estará para a comemoração do 19º troféu.

Com a equipe, contudo, o pivô jogou sete temporadas e meia. Ao total, foram mais de 400 jogos, com 6.6 pontos de média e seis rebotes. Perkins foi titular na campanha de 2008, quando Boston foi campeão da NBA.

