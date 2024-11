Cavaliers tem melhor início de temporada desde Warriors recordista da NBA

O Cleveland Cavaliers está simplesmente imparável. A equipe venceu o 12o jogo seguido nessa segunda-feira, depois de bater o Chicago Bulls em Illinois. Com isso, segue invicta após quase um mês de torneio. É só a oitava vez na história da liga que um time começa a campanha com 12 triunfos. Esse Cavaliers, aliás, é o primeiro time a iniciar uma temporada da NBA assim desde o Golden State Warriors de 2016.

“Antes de tudo, é ótimo fazer parte de um feito histórico. Não quero ver isso como algo garantido ou fácil, pois vencemos jogos bem diferentes entre si. Houve dias em que ‘atropelamos’, viramos partidas, seguramos placares apertados. E, além disso, é sempre alguém diferente que lidera as vitórias. Ou seja, é um esforço de grupo”, celebrou o astro Donovan Mitchell, depois da vitória por 117 a 112.

O Warriors de 2016, certamente, é um caso particular na história da liga. Venceu as primeiras 24 partidas da campanha. Quebrou o recorde histórico da NBA, em seguida, ao terminar a temporada regular com 73 vitórias e só nove derrotas. Mas não foi a campeã em junho. Mitchell sabe que não se é campeão após 12 jogos e, por isso, cobra constância do elenco agora.

“Todos estamos jogando bem e, por isso, o clima é ótimo. Mas não adianta ser esse time só agora. Nós vamos ser testados, pois passamos a ter o alvo nas costas. Eu não duvido de ninguém nesse vestiário. No entanto, vamos seguir assim até março, abril? Essa é a meta. Todos sabem disso, mas, ao mesmo tempo, temos que comemorar com humildade momentos assim”, ponderou o ala-armador.

Próximo nível

O Cavaliers, a princípio, é a prova de que não há melhor reforço do que a sequência de elenco. Times como Philadelphia 76ers e New York Knicks começaram a temporada mais badalados por causa de contratações midiáticas. Enquanto isso, a equipe de Ohio investiu na manutenção do elenco e só mudou de técnico. Kenny Atkinson chegou e ficou surpreso em como o jovem plantel é centrado.

“Esse elenco, antes de tudo, está bem focado. Acho que havia dúvidas sobre esse grupo nos últimos tempos. Muita gente já questionava se podiam atingir um próximo nível, dar um passo à frente. Então, acho que essas dúvidas ajudaram o trabalho. Afinal, quando você encara as críticas, encontra motivação e fica ainda mais determinado”, afirmou o treinador.

Atkinson aceitou o desafio de treinar o Cavs porque via um grande potencial a ser trabalhado. Ele crê que o início de trabalho com resultados rápidos prova isso. “Sempre houve um nível superior de concentração que esse time poderia atingir. Foi um patamar diferente de atenção aos detalhes que nos trouxe até essas 12 vitórias”, apontou.

Banco salvador

O Cavaliers, diferente do que se pensa, não teve vida fácil para emparelhar com o início de temporada da NBA do recordista Warriors. O jogo contra o Bulls, por exemplo, trouxe problemas. Os visitantes ficaram nove pontos atrás no placar no terceiro quarto. Então, Atkinson apostou em uma formação com cinco reservas para liderar a reação que manteve a invencibilidade de Cleveland.

“Foi necessária cada gota da nossa vontade, força e determinação para vencermos hoje. Mas tenho que dar crédito aos nossos reservas. Eu acho que dava para notar que os titulares, incluindo eu, estavam um pouco cansados do ponto de vista mental. Então, foram eles quem mudaram a partida para nós. Foi a nossa formação reserva que salvou o dia. Por isso, essa vitória é deles”, admitiu Mitchell.

