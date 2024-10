De contrato renovado, Donovan Mitchell se declara ao Cavaliers: “Amo estar aqui”

Enfim, Donovan Mitchell não está sob grandes especulações sobre jogar no Cleveland Cavaliers ou buscar um contrato com outro time. O astro estendeu seu vínculo com a franquia durante a offseason por três anos e US$150,3 milhões. Além disso, o ala-armador se mostrou feliz por se ver livre das especulações que tanto o cercaram desde que chegou ao Cavs.

No Media Day da franquia, na última segunda-feira (30), o craque se mostrou aliviado por poder focar apenas no basquete e não em rumores.

“Sendo sincero, poder entrar aqui e apenas conseguir respirar já é uma sensação maravilhosa. Toda essa questão do contrato e das especulações me sufocaram nos últimos anos. Então, é muito legal ficar. Eu amo isso aqui, se tornou o meu lar. Senti uma conexão muito forte com o lugar e com as pessoas quando fui trocado em 2022. Acho que é o melhor lugar em que já joguei em toda a minha carreira. Eu sou alguém que lida melhor com o frio, e amo jogar aqui”, afirmou.

Publicidade

Mitchell foi alvo constante dos dois maiores mercados dos EUA nos últimos anos. Isso porque sempre esteve ligado ao New York Knicks. Ele é da cidade as especulações apontavam para que o jogador pudesse deixar o Cavaliers para se juntar ao Knicks em algum momento.

O Los Angeles Lakers também o colocou como alvo. Se estivesse disponível, ele seria um dos astros que a franquia de LeBron James gostaria de obter, assim como o armador do Atlanta Hawks, Trae Young.

Leia mais sobre o Cavaliers!

No entanto, nada disso se concretizou. Donovan Mitchell entrou na offseason sabendo que estava em seu último ano de contrato com o Cavaliers em 2024/25, no valor de US$35.4 milhões. Apesar do interesse das equipes, o camisa 45 estendeu seu vínculo e agora tem mais três anos garantidos em Cleveland, além de uma opção de jogador para 2027/28.

Publicidade

Além do alívio pessoal, o ala-armador também ressaltou o quanto isso tira a pressão do restante do elenco, que de acordo com ele em declarações anteriores, pode ser campeão da NBA.

“É o primeiro Media Day em três anos, em que eu não tenho que responder perguntas sobre onde vou jogar no futuro ou sobre o que é preciso para renovar o contrato. Não dá pra subestimar a bola de neve que isso se torna. E não estou falando só de mim, mas também dos meus companheiros e da franquia em geral. Então, é revigorante. Estou aqui, assinei o contrato, há uma grande expectativa sobre nós, estamos todos felizes e é ai que a minha mente está”, ressaltou.

Publicidade

Empolgação com novo técnico

De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, uma das coisas que facilitou a extensão de Mitchell com Cleveland foi a demissão de JB Bickerstaff. Não só o astro, mas grande parte do elenco já havia perdido a confiança no trabalho do treinador.

O camisa 45 está feliz com o novo comandante Kenny Atkinson. Ele ressaltou a vontade do profissional e da quantidade de trabalho que ele tem feito desde que chegou ao time.

“Sendo sincero, é incrível o quanto ele tem trabalhado. Já aconteceu de ele me ligar às quatro da manhã para falarmos sobre pick-and-roll, e como definir meu posicionamento para me colocar em melhor posição de pontuar. Então, não dá pra reclamar quando você tem um técnico tão focado em fazer as coisas darem certo. Ele tem muita paixão pelo que está fazendo”, concluiu o craque.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA