“Cavaliers é candidato ao título da NBA”, garante Donovan Mitchell

Com contrato renovado, Donovan Mitchell é o grande nome do Cleveland Cavaliers em 2024/25 na NBA. Em suas duas primeiras temporadas, o astro conseguiu grandes números e liderou a franquia aos playoffs do Leste. No entanto, nos dois anos, o time esteve longe de ir às finais da liga.

Donovan Mitchell, porém, ainda aposta no Cavaliers como um candidato ao título na NBA. Segundo ele, o sucesso em 2024/25 depende somente das condições físicas dos principais jogadores do time. Isso porque o elenco é um dos mais talentosos de toda a liga, ainda com Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen. No ano passado, contudo, o time sofreu com lesões, o que impactou na campanha.

“O Cavaliers é candidato ao título quando saudável”, garantiu Mitchell. “Sinto que no ano passado crescemos de muitas maneiras. Jogamos de diferentes formas. Durante aquele período, obviamente, Garland e Mobley estavam lesionados. Mas encontramos algo que realmente pode nos ajudar a dar o próximo passo. Agora, o desafio é como continuar implementando esse estilo de jogo ao longo dos 82 jogos da temporada regular”, continuou.

O astro entra no próximo ano com uma extensão contratual milionária. O jogador assinou um vínculo de US$150 milhões por três anos com a equipe. A renovação, aliás, colocou fim em uma série de rumores de que ele estaria buscando uma nova franquia na NBA. Na mesma entrevista, desse modo, o camisa 45 explicou as razões para a sua escolha.

“O desenvolvimento do time é uma das razões pelas quais decidi assinar, porque acredito no nosso desenvolvimento. Acredito na fome e na vontade que temos como grupo”, completou.

Para a próxima temporada, inclusive, o Cavs realizou uma mudança no comando técnico. Após quatro anos com J.B Bickerstaff, a diretoria optou pela mudança por Kenny Atkinson, ex-assistente do Golden State Warriors. A escolha passou pela avaliação de Mitchell, que aprovou o novo comandante.

‘Um dos dez melhores’

A confiança de Mitchell no elenco do Cavaliers passa também pelo otimismo em relação ao seu jogo. Embora muitos coloquem o camisa 45 atrás dos grandes nomes da liga, ele discorda. O astro, afinal, se vê como um dos dez melhores nomes da NBA.

“Realmente me vejo com um dos dez ou quinze melhores jogadores da NBA”, afirmou Donovan Mitchell ao podcast 7PM in Brooklyn.

Os números de Mitchell não contestam sua opinião. Em sua temporada de estreia pelo Cavaliers, o craque registrou médias de 28.3 pontos, 4.4 assistências e 4.2 rebotes. Na última campanha, por sua vez, alcançou 26.6 pontos, 6.1 assistências e 5.1 rebotes, enquanto liderou o Cavs ao quarto lugar e às semifinais do Leste.

Por outro lado, o jogador de 28 anos ainda não conseguiu converter os números em grandes conquistas. Durante sua carreira, afinal, Mitchell conta somente com o prêmio de Calouro do Ano em 2018 e uma seleção para um time ideal. Além disso, jamais se aproximou das finais de uma Conferência.

Desse modo, o craque de Cleveland está atrás de diversos jogadores da sua faixa etária. Entre os casos, Jayson Tatum, Luka Doncic e até Jaylen Brown.

“Para dar outro salto, não posso ficar aqui reclamando. Eu posso ficar aqui com raiva e usar isso como combustível. Vivemos em um mundo onde os prêmios e títulos importam, seja certo ou errado. Por qualquer motivo, é assim que as coisas funcionam”, completou Mitchell.

