Novo técnico do Cavaliers quer ajuste ofensivo de Darius Garland

O novo técnico do Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, quer que Darius Garland faça um ajuste ofensivo importante em prol da equipe. De acordo com o repórter Chris Fedor, do site Cleveland.com, o treinador espera que o armador tenha mais volume nas bolas de três pontos. Atkinson, que é fã de Garland, sabe que o jogador é capaz de arremessar com eficiência após o drible.

“Acima de tudo, Atkinson sente uma grande responsabilidade em tornar as coisas mais simples para [Donovan] Mitchell. Desse modo, ele quer que Garland arremesse mais do perímetro. Além disso, ele quer aumentar a rotação do elenco. Essa é uma ideia que agrada muitas pessoas da franquia. Aliás, elas imploravam a J.B. Bickerstaff que fosse mais fundo do que os oito ou nove habituais, na temporada passada”, afirmou Fedor.

Na última temporada, Garland foi o terceiro atleta do Cavs que mais arremessou bolas de três. Com uma média de 6,2 tentativas por jogo, ele só ficou atrás de Mitchell (nove) e Max Strus (6,8). Em termos de cestas do perímetro, o camisa 10 empatou com Sam Merrill (2,3 por partida). Os líderes do time também foram Mitchell (3,3) e Strus (2,4).

Quanto à carreira, Garland tem um aproveitamento de 38,4% nos arremessos do perímetro e média de 5,8 tentativas por jogo. Portanto, em 2023/24, o jogador de 24 anos arremessou mais do que a sua média em bolas de três. Mesmo assim, o técnico do Cavaliers quer Darius Garland mais ativo na longa distância. Afinal, em cinco temporadas na NBA, o armador mostrou que é um ótimo arremessador do perímetro.

Como o Cavs inicia as partidas com dois bigs que não espaçam a quadra (Evan Mobley e Jarrett Allen), cabe ao trio do perímetro (Garland, Mitchell e Strus) manter um volume considerável nas bolas de três. Além disso, Isaac Okoro mostrou evolução nesse quesito (aproveitamento de 39,1% na última campanha). O time ainda possui outros arremessadores confiáveis, como Sam Merrill e Georges Niang e Dean Wade. Dessa forma, a equipe de Cleveland foi a oitava que mais tentou bolas de três, em 2023/24 (36,8 por jogo). Em contrapartida, foi o 15º em aproveitamento (37,6%).

Assim, com um volume maior do perímetro, Atkinson espera que o Cavs brigue pelo topo na próxima temporada. Na campanha passada, o time fez a quarta melhor campanha da Conferência Leste, com 48 vitórias e 34 derrotas. Já nos playoffs, Cleveland bateu o Orlando Magic na primeira rodada, após uma série eletrizante de sete jogos. No entanto, o time parou nas semifinais, quando foi eliminado pelo futuro campeão Boston Celtics, em cinco partidas.

Rumores de troca

Nesta offseason, vários rumores deram conta de uma possível insatisfação de Garland com a franquia. Até mesmo um possível pedido de troca foi cogitado pela mídia estadunidense. No entanto, o gerente-geral do Cavaliers, Koby Altman, descartou prontamente qualquer negociação envolvendo Darius Garland.

As especulações sobre a disponibilidade de Garland começaram logo após a eliminação do Cavs dos playoffs. Segundo Shams Charania, do portal The Athletic, o armador e seus representantes da Klutch Sports poderiam pedir uma troca se a equipe estendesse o contrato com Mitchell. Os jogadores não têm qualquer problema de relacionamento, mas Garland teria ficado frustrado por não ser mais o “cara” do time.

O camisa 10, então, fez questão de desmentir os rumores. O jovem atleta, aliás, garantiu que nunca planejou deixar o Cavaliers. No fim das contas, Mitchell renovou o vínculo com a franquia por mais três temporadas e Garland segue no elenco.

Vale lembrar que o armador tem contrato com o Cavaliers até 2028. Assim, nas próximas quatro temporadas, Garland vai receber US$163,2 milhões em salários. Em 2024/25, por exemplo, ele terá direito a US$36,7 milhões, que é o maior salário do elenco.

Quinta escolha do Draft de 2019, Garland já disputou 307 jogos pelo Cavs. Suas médias são de 18,4 pontos e 6,7 assistências. Além disso converteu 38,4% das bola de três. Em 2022, o armador conseguiu a sua primeira e única seleção para o All-Star Game.

Confiança do novo técnico

Quem nunca “comprou” os rumores de troca de Darius Garland no Cavaliers é o novo técnico da equipe. Atkinson aceitou o cargo ainda sob a incerteza da situação, mas nunca teve dúvidas de que ele seguiria no time. Mais do que isso, ele já traçou os seus planos com o armador e Mitchell juntos. O técnico revelou que teve conversas com o agora comandado sobre o novo estilo ofensivo de Cleveland.

“Eu mal posso esperar para trabalhar com Darius e Donovan. Fui um armador e, assim, tenho noção da vantagem com que contamos aqui. Ter esses dois caras comandando o nosso ataque é fantástico, pois trata-se de uma posição crucial do jogo. E, além disso, me identifico com ambos. Sempre fui um fã de Darius, enquanto todos sabemos que Donovan é um dos grandes jogadores dessa liga”, elogiou o comandante.

Sobre Garland, Atkinson confidenciou ter uma opinião bem clara. Acha que o armador, em síntese, é muito melhor do que a maior parte das pessoas considera. “Darius é subestimado. Acho que é subestimado como passador, em particular. Eu não acho que ele recebe o crédito que merece, sobretudo, pelos seus instintos criando para os companheiros”, exaltou.

