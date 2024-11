Jayson Tatum domina e Celtics quebra invencibilidade do Cavaliers

Era um dos jogos mais aguardados de 2024/25 até aqui. Em casa, o Boston Celtics superou o Cleveland Cavaliers por 120 a 117 com grande jogo de Jayson Tatum. O duelo entre o último invicto e o atual campeão entregou o que prometeu, sobretudo em um segundo tempo muito disputado. A rodada dessa terça-feira também foi válida pela Copa da NBA, e contou com outras cinco partidas.

Boston embala sua terceira vitória seguida, após superar Brooklyn Nets e Toronto Raptors nas últimas partidas. A equipe, aliás, diminui a distância para o ainda líder Cleveland Cavaliers. Agora são 2.5 jogos de distância, com uma vantagem inicial no confronto direto. A equipe agora tem dois dias de folga e só volta a atuar na sexta-feira (22), contra o Washington Wizards.

Por outro lado, o Cavaliers enfim é derrotado na temporada 2024/25. A equipe encerra uma sequência inicial de 15 vitórias em 15 jogos, que só foi vista outras três vezes na história. O time, portanto, não alcança o recorde de 24-0 do Golden State Warriors de 2015/16. Ainda líder e com alguma vantagem, Cleveland volta a jogar já nessa quarta-feira (20) em duelo com o New Orleans Pelicans.

Por fim, o duelo também foi importante para a Copa da NBA. Favoritas para se classificar no Grupo C do Leste, as equipes possuem uma vitória e uma derrota no torneio, com Boston em segundo lugar por ter a vantagem do confronto direto. Ambos estão atrás do Atlanta Hawks que venceu seus dois jogos. Aliás, a franquia da Geórgia ainda vai enfrentar o Cavaliers.

Então, confira como foi a vitória do Boston Celtics de Jayson Tatum sobre o Cleveland Cavaliers.

Perímetro e bom fechamento levam Boston a vitória

Entre muitas coisas, Boston fez um trabalho muito forte na defesa de ponto de ataque e nas bolas de três. A equipe cedeu apenas 20 pontos para Cleveland nos primeiros 12 minutos, o que foi a menor marca do rival em 2024/25 para começar um jogo. Limitando Darius Garland e conseguindo boa movimentação e bolas de três, o Celtics foi controlando a partida até abrir grande vantagem.

Tudo passou por Jayson Tatum, sobretudo, no começo do jogo. O Cavaliers não tinha nenhum de seus principais alas hoje (Max Strus, Isaac Okoro, Caris LeVert e Dean Wade fora) e não tinha um jogador único para defender o astro. Enquanto teve vantagens, ele puniu com bolas de três ou infiltrações. Mas quando as coberturas de Evan Mobley ou dobras chegaram, ele movimentou a bola. Cada posse dessa virou um arremesso livre de fora para o atual campeão da NBA.

Boston terminou o primeiro tempo com 14 conversões do perímetro, enquanto Cleveland tinha 14 tentativas. A vantagem chegou a 21 pontos no começo do terceiro período. Algumas bandejas não feitas e alguns erros de ataque, porém, mudaram a realidade do jogo. Além disso, os minutos de Neemias Queta foram ruins para Boston, com o pivô sendo sempre atacado. O jogo foi para o último quarto em apenas cinco pontos de diferença e muito vivo.

Mas a execução dos campeões foi ótima no último quarto. Derrick White e Payton Pritchard fizeram bolas de três importantes. Jrue Holiday esteve gigante na defesa, assim como o veterano Al Horford que fechou o aro. Nos últimos minutos, Tatum e Brown se aproveitaram de suas vantagens e atacaram o aro com sucesso em quase todas as posses. Por fim, uma vitória grande para o campeão da NBA, que passou seu recado a um de seus desafiantes.

Cavaliers reage, mas não consegue virada

Cleveland sofreu muito para produzir no ataque durante os primeiros minutos desse jogo. Foram 20 pontos marcados, nenhuma bola de três convertida e muitos problemas para encontrar algum ritmo no ataque. A coisa melhorou um pouco quando o banco de reservas (mesmo desfalcado) pisou em quadra, mas Donovan Mitchell e Darius Garland não entraram no jogo.

Ainda assim, o time competiu pela maior parte do quarto. Evan Mobley se destacou muito defensivamente. Mas a metade final do segundo período foi muito complicada e praticamente definiu o resultado final. Boston explodiu no perímetro, convertendo uma bola atrás da outra com muita paciência e boas leituras. O Cavaliers até foi melhor ofensivamente, mas não o suficiente para diminuir. Aliás, pelo contrário, a vantagem só foi aumentando.

O começo do terceiro quarto, sugeria que as coisas ficariam iguais. Mas novamente, minutos de Mobley com os reservas foram incríveis. Cleveland emendou uma sequência de 26 a 7, levando um jogo 20 pontos de déficit, para apenas duas posses. Georges Niang, Craig Porter Jr e Ty Jerome realmente foram muito bem.

Com o jogo voltando a ser acessível, Donovan Mitchell enfim esquentou. Foram 18 pontos nos últimos 12 minutos, com bolas complicadas, sempre mantendo a equipe viva no jogo. Mas se manteve o jogo animado até o fim, o gatilho jamais foi puxado pelo Cavaliers a ponto de virar o jogo. A vantagem ficou em dois pontos em alguns momentos, porém, não foi o suficiente.

Garland, por fim, foi a grande decepção. Jogando bem na temporada, ele foi terrível na partida, com oito pontos e três de 21 nos arremessos. Um jogo um pouco melhor do armador, e o resultado poderia ser outro para o Cavaliers contra o Celtics de Jayson Tatum.

(15-1) Cleveland Cavaliers 117 x 120 Boston Celtics (12-3)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 35 8 3 0 0 Evan Mobley 22 11 6 1 1 Craig Porter 15 3 3 0 0 Jarrett Allen 10 11 2 1 0 Georges Niang 11 4 3 0 0

Três pontos: 10-29; Mitchell: 3-11

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 33 12 7 2 0 Al Horford 20 7 1 0 3 Derrick White 19 6 5 0 1 Jaylen Brown 17 3 8 1 0 Payton Pritchard 13 2 3 1 0

Três pontos: 22-41; Tatum: 6-10

Leia mais!

Além da vitória do Celtics de Jayson Tatum sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell, a rodada também válida pela Copa da NBA contou com outros cinco jogos. Confira, então, números e estatísticas dessas partidas.

(5-9) Charlotte Hornets 115 x 116 Brooklyn Nets (6-9)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 29 3 4 3 2 Miles Bridges 21 3 2 0 0 Tre Mann 19 3 6 0 0 Grant Williams 16 7 4 0 3 LaMelo Ball 12 2 5 1 0

Três pontos: 20-37; Miller: 5-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 34 5 4 1 2 Jalen Wilson 17 1 0 1 0 Dorian Finney-Smith 15 3 3 1 0 Dennis Schroder 14 5 12 0 2 Ben Simmons 10 8 5 3 1

Três pontos: 18-41; Thomas: 6-12

(8-5) Denver Nuggets 122 x 110 Memphis Grizzlies (8-7)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 27 4 6 3 2 Michael Porter Jr. 24 10 3 1 1 Christian Braun 19 7 2 3 0 Peyton Watson 15 5 2 1 1 Russell Westbrook 12 10 14 2 1

Três pontos: 12-36; Murray: 5-10

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 28 11 0 1 0 Jaren Jackson Jr. 19 8 1 1 5 Scotty Pippen Jr. 16 6 6 1 1 Brandon Clarke 10 4 2 1 0 Jake LaRavia 8 9 5 0 3

Três pontos: 9-38; Aldama: 4-7

(4-11) New Orleans Pelicans 91 x 132 Dallas Mavericks (8-7)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 19 5 1 2 0 Brandon Ingram 17 5 4 0 0 Javonte Green 14 5 0 0 1 Jeremiah Robinson-Earl 11 7 1 1 0 Brandon Boston 10 2 3 2 0

Três pontos: 11-32; Reeves: 2-2

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 26 5 5 3 1 Klay Thompson 19 4 1 2 0 Kyrie Irving 18 1 7 0 0 Naji Marshall 15 0 3 3 0 Quentin Grimes 12 8 3 0 1

Três pontos: 14-31; Thompson: 5-9

(11-4) Oklahoma City Thunder 104 x 110 San Antonio Spurs (7-8)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 4 7 2 0 Jalen Williams 27 10 6 5 0 Cason Wallace 13 3 7 0 1 Lu Dort 6 12 2 2 1 Aaron Wiggins 11 3 0 1 0

Três pontos: 16-53; Gilgeous-Alexander: 5-8

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 22 5 4 0 0 Harrison Barnes 20 8 2 1 0 Chris Paul 14 5 11 0 0 Charles Bassey 12 8 0 1 2 Zach Collins 12 7 3 1 1

Três pontos: 19-46; Johnson: 6-12

