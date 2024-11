Celtics visita Casa Branca para celebrar título da NBA

Hoje (21), o Boston Celtics fará sua visita na Casa Branca para celebrar o título da temporada 2023/24 da NBA. A equipe viajou para Washington D.C., a capital dos Estados Unidos, na quarta-feira (20) e ficará até o jogo contra o Washington Wizards nesta sexta-feira. De acordo com Jayson Tatum, ele está animado para participar da tradição.

“Acho que vai ser legal”, afirmou o astro. “Um dos benefícios de ser campeão da NBA é a ida para a Casa Branca. Você vê a maior parte dos outros campeões irem lá, então é um momento para tirar fotos e vídeos. Iremos lembrar disso durante toda nossa vida”.

O Celtics ganhou a visita à Casa Branca quando se tornou campeão da NBA ao derrotar o Dallas Mavericks em cinco jogos. O último título da franquia mais vitoriosa da liga havia sido em 2008, tendo o segundo maior híato de títulos da história da franquia. Os 16 anos de espera só perdem para os 22 de 1986 até 2008.

Desse modo, não é apenas Jayson Tatum que está animado para comemorar o título.

“Vai ser divertido”, disse Derrick White. “É uma coisa que quando estamos crescendo, vimos os outros times campeões fazendo o mesmo e celebrando o título juntos. Vamos ser um desses times que ganharam e foram para a Casa Branca comemorar com ótimas pessoas”.

A visita à Casa Branca é uma tradição dos campeões das principais ligas de esporte americanas. No entanto, ela não é obrigatória como muitos pensam. O Denver Nuggets, por exemplo, não compareceu após ser campeão em 2023. Além disso, nenhum time da NBA foi até o local entre 2016 e 2020, período de Donald Trump como presidente dos EUA.

Assim como na liga profissional, os campeões do basquete universitário também fazem a visita. Então, Al Horford foi duas vezes para a Casa Branca ao ser campeão da NCAA com a Universidade da Flórida. Agora, aos 39 anos, ele espera utilizar da visita para relembrar e apreciar sua carreira.

“Foi uma experiência muito legal poder ir até a Casa Branca [com seu time da Flórida]”, disse o veterano. “Foi ótimo. Fizemos as coisas tradicionais na grama do pátio. E tinham outras equipes universitárias lá, então foi legal interagir com algumas delas. Portanto foi uma experiência muito boa. É uma honra poder visitar a Casa Branca”.

