Jayson Tatum mira compra de time da WNBA

Natural de St. Louis, no estado de Missouri, Jayson Tatum estaria de olho para investir em um possível time da WNBA na cidade. A informação é do portal Essence. Dessa forma, isso tornaria o astro do Boston Celtics o primeiro jogador da NBA a ter participação societária em um time da liga feminina dos Estados Unidos.

Ainda segundo o portal, não há uma estrutura clara definida para a proposta. No entanto, ela deve ser liderada pelos bilionários Richard Chaifetz e David Hoffman, em conjunto com Tatum.

O camisa 0 do Celtics assinou o maior contrato da história da liga no último verão, no valor de US$315 milhões de dólares por cinco anos. De acordo com o o site, a estimativa é de que o astro desembolsasse US$200 milhões para trazer o time para St. Louis.

O investimento, entretanto, só viria no futuro. A WNBA atualmente conta com 12 equipes. Assim, mais três franquias serão adicionadas nos próximos dois anos. Primeiro, o Golden State Valkyries entrará na liga em 2025. Em seguida, equipes de Toronto e Portland farão sua estreia em 2026.

A Comissária da WNBA, Cathy Engelbert, mencionou que a liga estaria disposta a adicionar mais uma equipe até 2028. St. Louis está atualmente entre mais de 12 cidades candidatas a receber uma equipe.

O basquete feminino viu um aumento rápido na presença de público e audiência na última temporada. Combinado com o crescimento na popularidade de duas superestrelas, Caitlin Clark e Angel Reese, a WNBA está mais popular do que nunca.

Colocando o crescimento em números, o maior salário da liga cresceu 94% desde 2019. Entretanto, ainda nem tudo está bom. De acordo com a agência Associated Press, 50% das jogadoras precisam jogar fora do país durante a offseason. Enquanto na NBA o teto salarial das equipes é de US$140 milhões de dólares, na WNBA é de US$1,4 milhão.

Uma recente mudança nas regras para donos de times permitiu que jogadores da NBA passem a ter participação em franquias da liga feminina. Assim, caso a investida de Jayson Tatum dê certo, é possível que vejamos outros jogadores com um time da WNBA no futuro.

Enquanto a oportunidade não se materializa, o craque segue focado no Boston Celtics. Na atual temporada, ele soma médias de 30.5 pontos por jogo, com 7.6 rebotes e cinco assistências. Tatum lidera a equipe para a boa campanha, com oito vitórias em dez jogos.

