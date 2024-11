“Kristaps Porzingis facilita o jogo”, elogia Jrue Holiday

Jrue Holiday e Kristaps Porzingis chegaram praticamente juntos e tornaram o Boston Celtics campeão na última temporada. Os dois jogadores foram adições vitais na caminhada ao título. Embora Porzingis esteja lesionado desde os playoffs, a expectativa do retorno dele anima Holiday, que elogiou o jogo do letão.

“Estou ansioso para o retorno dele”, disse o armador, em entrevista ao jornalista Adam Himmelsbach, do The Boston Globe. “Mesmo fazendo apenas alguns treinos hoje com ele, ele torna o jogo muito mais fácil. Sua envergadura, proteção de aro”.

Holiday fez parte de alguns exercícios de defesa com Porzingis durante o treino de sexta-feira, enquanto o pivô se prepara para retorno.

“No ataque, ele torna o jogo mais fácil para todos. Por exemplo, criando espaço para infiltrar ou arremessar de três pontos. Não dá para trocar a marcação com ele, mas quando há uma troca, ele sabe como tirar vantagem disso. Mal posso esperar para ele voltar”, concluiu.

Ademais, Joe Mazzulla, técnico da equipe, também falou sobre o pivô. Dessa vez, foi sobre Porzingis continuar indo aos treinos e jogos, sem se distanciar do time mesmo com a lesão.

“Acho que isso é legal, em especial para um jogador que não está jogando, estar tão envolvido como ele está”, disse Mazzulla.

“Isso facilita quando ele voltar, porque será integrado mais rápido, já que ele esteve aqui o tempo todo. Isso é se comprometer. É difícil estar lá dia após dia fazendo isso. Então, aprecio que ele faça isso. Acho que traz um nível de seriedade e união para o nosso vestiário”.

Dessa forma, com tantos elogios de Jrue Holiday e Joe Mazzulla, Kristaps Porzingis espera retornar logo às quadras. O camisa 8 teve médias de 20.1 pontos e 7.2 rebotes na temporada passada, mas se lesionou na reta final. Agora, contudo, quer que seu retorno seja mais estável, após ter tempo pra tratar da lesão.

Sobre a data de retorno, Mazzulla também deu pistas. “Ele está chegando lá. Tem feito algumas coisas em quadra. Além disso, alguns exercícios de subir e descer a quadra, 5 contra 1 com os treinadores, então ele está chegando lá”.

O Boston Celtics segue sendo um dos favoritos para o título dessa temporada. A equipe está no segundo lugar da conferência Leste, com 11 vitórias em 14 jogos. O retorno de Porzingis será uma adição importante, assim como nas finais da NBA. Contra o Dallas Mavericks, o letão voltou e foi decisivo no primeiro jogo. O pivô teve 20 pontos e três tocos.

