NBA oficializa novo formato do All-Star Game

A NBA aprovou oficialmente a mudança no formato do All-Star Game, que entrará em vigor na temporada 2024/25. Enfrentando críticas nos últimos anos por conta da falta de competitividade do evento, a liga tenta encontrar maneiras de deixar as coisas mais atrativas. Isso inclui um mini torneio e até dinheiro para os vencedores. O jogo festivo será em San Francisco, em fevereiro de 2025.

A informação foi confirmada pela própria NBA, em suas redes sociais, nesta terça-feira (17). Antes do início da atual campanha, já haviam rumores e informações de reuniões que encaminhavam a mudança de formato. E ela, enfim se confirmou.

O All-Star Game agora é um torneio. Os 24 jogadores que forem eleitos para o jogo festivo, serão divididos em três times. Isso será em um Draft prévio, que será feito em parceria com o canal TNT, que transmite a partida anualmente. Os ex-jogadores Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith, selecionarão os seus times.

Além disso, uma quarta equipe virá do Rising Stars, evento que costuma acontecer na sexta-feira do fim de semana do All-Star. O campeão do torneio entre jovens estrelas, terá a chance de disputar contra os melhores jogadores da liga em um mini torneio. A “GM” da equipe, será a também analista da TNT, Candace Parker, histórica jogadora da WNBA.

Assim, jogos únicos com semifinal e final, tudo no domingo. O time que atingir 40 pontos primeiro, vencerá cada um dos confrontos. Por fim, os atletas do time campeão ainda vão receber US$125 mil cada, pela vitória no evento.

De resto, as coisas não mudam de forma radical. Cada conferência segue com 12 atletas elegíveis para o evento. Aliás, o esquema da votação que elege os jogadores também segue o mesmo. Inclusive, a votação será aberta pela NBA em 19 de dezembro. Em suma, na próxima quinta-feira, quando a liga retorna da folga dessa quarta, após a final da Copa da NBA.

O All-Star Game tem sido um problema que o comissário Adam Silver tem tido dificuldades para resolver. Com as lesões cada vez mais frequentes, os jogadores tem tido uma abordagem pouco competitiva dentro do evento.

Até existiram alguns exemplos positivos, como por exemplo, o All-Star Game de Chicago em 2020. Com um formato novo de capitães e de uma pontuação limite no último quarto, os craques jogaram pra valer e geraram, acima de tudo, alguns ótimos minutos no fim daquele duelo.

Mas o formato também foi descartado. Afinal, o jogo voltou ao mesmo ritmo que era antes nas outras edições, salvo raras exceções. Assim, o executivo vai pelo caminho da mudança mais uma vez.

Apesar de tudo isso, a audiência do evento foi maior em 2023/24. Afinal, a liga registrou um aumento de 14% em relação a anos anteriores. Uma nova mudança pode vir a calhar também nesse âmbito. A liga tem queda de audiência no começo de 2024/25 nos EUA em todos os níveis.

