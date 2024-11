“Novo All-Star Game é uma vergonha”, detona analista da NBA

Após muitas críticas nas últimas temporadas, a NBA resolveu mudar o formato do All-Star Game de 2025. Tentando deixar as coisas mais competitivas, a liga optou por criar um mini torneio de quatro equipes para disputar semifinais até 40 pontos. Então, os vencedores disputam uma final para 25 pontos.

No entanto, o novo All-Star Game da NBA rendeu críticas por parte do analista Stephen A. Smith, da ESPN, que detonou o formato e ainda declarou que não tem interesse em ir para San Francisco.

“Eu odeio isso. É uma completa perda de tempo. Eu abomino. Acho que é um insulto e uma desgraça para os pioneiros que ajudaram a elevar o produto da NBA ao que ele é hoje”, disse Smith no programa First Take. “É uma mancha nos jogadores. Pessoalmente, não tenho nenhum interesse em estar lá, e nunca falo contra a NBA dessa forma. Afinal, eu não estaria onde estou na minha vida se não fosse essa liga”.

Em seguida, o analista explicou sua revolta e culpou os jogadores pela falta de vontade para atuar em um evento tão importante como o All-Star Game da NBA.

“Eu não culpo a liga por isso de forma alguma. Afinal, isso é culpa dos jogadores,” disse Smith. “Eu já disse isso milhares de vezes e vou dizer de novo: essa é a maior acusação contra os jogadores da NBA. Eles jogam com mais intensidade na Summer League. Agora, qual possível desculpa para fazer isso ao invés de um jogo de exibição? Onde estrelas de todo o país, se não do mundo inteiro, vêm para assistir vocês jogarem?”.

Nos últimos anos, as partidas do All-Star Game se tornaram um show de arremessos do perímetro sem marcação. Isso porque, a falta de aspectos defensivos nas partidas e a pouca competitividade foram as principais críticas ao formato antigo. O comissário da NBA, Adam Silver, comentou sobre as últimas edições do evento.

“Estamos olhando para outros formatos. Acho que não há dúvidas de que os jogadores também ficaram decepcionados no All-Star Game do ano passado. Todos nós queremos fazer um trabalho melhor, fornecendo competição e entretenimento para nossos fãs”.

Por fim, o All-Star da temporada de 2025 está marcado para o dia 16 de fevereiro de 2025. O evento ocorre na casa do Golden State Warriors, o Chase Center, em San Francisco. Aliás, esta será a 74ª edição do evento.

