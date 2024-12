Bronny James bate recorde em primeiro jogo fora de casa na G League

Em seu primeiro jogo fora de casa na G League, Bronny James foi o grande destaque na noite da quinta-feira (12). O filho de LeBron James conseguiu o recorde de pontos em sua carreira ao anotar 30 na derrota do South Bay Lakers para o Valley Suns. Além disso, foram três rebotes, duas assistências, um roubo de bola, um toco e três bolas do perímetro.

Além de ser o cestinha do jogo, Bronny James assumiu a responsabilidade para tentar a vitória de seu time na G League. Isso porque foram 11 pontos apenas no último quarto. O jovem variou bem seu jogo ofensivo com bolas de longa distância, infiltrações e enterrada.

James liderou a equipe na pontuação do primeiro tempo com 13 pontos em nove minutos. Como resultado, South Bay Lakers abriu uma vantagem de 12 pontos no intervalo. Enquanto isso, foram 17 pontos na segunda etapa. Mas, apesar do seu esforço, não foi capaz de evitar a derrota da equipe. Bronny terminou o jogo com 13 arremessos certos em em 23 tentativas. Então, foram três em nove do perímetro.

Vale lembrar que o filho de LeBron já vinha de sua melhor atuação na carreira. No último sábado (7), diante do San Diego Clippers, ele anotou 16 pontos. Na mesma partida, registrou quatro rebotes, duas assistências e um toco, para liderar o triunfo do afiliado do Lakers.

Antes do seu jogo com recorde de 30 pontos, Bronny James tinha médias de 8,7 pontos e 29,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra na G League.

Assim, coroou sua primeira apresentação longe de Los Angeles na liga de desenvolvimento. Aliás, o projeto inicial era que o armador não disputasse partidas como visitante. A decisão da franquia, então, gerou diversas críticas ao jovem.

Desde que o time principal do Lakers o enviou para a G League, as polêmicas começaram. Bronny foi acusado de receber “tratamento especial”, por ser filho de LeBron. Então, após quatro jogos, ele atuou fora de casa.

Em contrapartida, o jornalista da ESPN, Brian Windhorst, explicou que Bronny James é um jogador de elenco completo e que não é incomum que ver alguns desses atletas disputando partidas da G League.

“Não é incomum que jogadores de elenco completo desçam e joguem apenas jogos em casa por seus times. Especialmente quando as equipes estão tão próximas aos times da NBA, que em muitos casos fica na cidade ou a uma curta distância de carro, por si só. Não é um tratamento especial, me parece”.

