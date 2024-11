“Bronny James não deveria ter vaga no elenco do Lakers”, crava jornalista

Após toda a euforia para LeBron e Bronny James jogarem juntos na NBA, o Los Angeles Lakers resolveu que o jovem não teria espaço no elenco principal e o mandou para a G League. Aliás, esse já era o plano inicial do técnico JJ Redick, que chegou a declarar que o provável destino do jogador seria a liga de desenvolvimento.

No entanto, o sempre polêmico jornalista, Stephen A. Smith, da ESPN, questionou Bronny James ter feito parte do elenco principal do Lakers nos primeiros jogos da temporada e comentou que o jovem precisa trilhar seu próprio caminho, sem depender de LeBron.

“Em algum momento, você, como Bronny, precisa dizer: ‘eu não quero mais isso. Pai, eu agradeço. Eu te amo e foi incrível que você fez isso. Mas agora eu preciso ganhar o meu espaço. Eu preciso estar na G League. Preciso mostrar a eles que sou digno de estar aqui, porque você não pode estar sempre aqui para me proteger’”, disse Smith.

Além disso, o analista também foi direto ao dizer que Bronny James não conseguiu impressionar o suficiente para garantir uma vaga no elenco do Lakers.

“Bronny James não fez o suficiente para garantir uma vaga em um elenco da NBA. Essa é a verdade. Podemos questionar ser escolhido no draft, porque às vezes escolhem com base no potencial. Aliás, há muitos jogadores selecionados na segunda rodada cujo potencial para estar em um elenco da NBA ainda é desconhecido,” disse Smith.

LeBron James também aprova Bronny na G League

Ainda no começo do ano, LeBron James foi questionado sobre o futuro de Bronny no elenco do Lakers. O astro foi sincero e explicou que não vê nenhum problema em seu filho atuar na G-League.

“O importante é continuar sendo melhor a cada dia. É o que nós também estamos tentando fazer. Nós somos uma equipe .Então, nós vamos lhe dar responsabilidades e ele também nos dará. É assim que crescemos. Não acho que exista problema em jogar em South Bay. A franquia de lá é um reflexo de nós”.

O técnico JJ Redick também nunca se opôs à ideia de Bronny na G League e destacou que gosta do estilo de jogo do calouro.

“Acho que Bronny é um jovem, e eu tenho uma opinião muito positiva sobre ele como jogador de basquete. Ele é meio que o primeiro jogador que podemos moldar e ajudar a desenvolver. E, por isso, vamos encarar a G League como uma ferramenta no nosso sistema de desenvolvimento de jogadores”.

