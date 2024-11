“Tratamento especial” de Bronny James na G League gera polêmica

A saída de Bronny James da equipe principal do Los Angeles Lakers para a G League vem sendo cercada de polêmicas. Isso porque, a franquia optou que o jogador não atue em partidas fora de casa. Além disso, a decisão levantou algumas questões sobre o filho de LeBron James ser “privilegiado” no South Bay Lakers.

No entanto, o jornalista da ESPN, Brian Windhorst,explicou que Bronny James é um jogador de elenco completo e que não é incomum que ver alguns desses atletas disputando partidas da G League.

“Não é incomum que jogadores de elenco completo desçam e joguem apenas jogos em casa por seus times. Especialmente quando as equipes estão tão próximas aos times da NBA, que em muitos casos fica na cidade ou a uma curta distância de carro, por si só. Não é um tratamento especial, me parece”.

O ex-jogador de futebol americano e agora apresentador, Ryan Clark, também comentou sobre a escolha do Lakers com Bronny James na G League. Então, campeão do Super Bowl 2009questionou o motivo do jovem não participar das partidas fora de casa do time da liga de desenvolvimento .

“O que o Bronny James fez para que ele não possa ficar com o time?” perguntou Clark. “Bem, eles voam de avião comercial. Mas o que Bronny James fez para que ele seja bom demais para voar de avião comercial? O esporte profissional não se trata de onde você veio, de como você foi criado ou do que seus pais tinham. O esporte profissional se trata do quanto você pode contribuir”.

Em seguida, Clark explicou seu pensamento e revelou que no lugar de Bronny, pediria para jogar todas as partidas pelo time da G League, mesmo longe de casa.

“Se eu fosse o Bronny James, eu estaria implorando para Rich Paul, JJ Redick e seu pai: “por favor, me deixem viajar com esse time. Me deixem voar de avião comercial e ir para algum lugar onde eu possa ter mais do que seis arremessos em três jogos. Não apenas para provar à minha franquia que eu mereço estar nesse time. Mas para mim mesmo’”, acrescentou Clark.

