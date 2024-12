Bronny James estaria envolvido em qualquer troca por LeBron James

Os rumores de uma troca de LeBron James do Los Angeles Lakers se intensificaram nas últimas semanas, mas a equipe que estiver interessada no astro teria que criar um pacote para envolver seu filho, Bronny James. De acordo com o portal Clutch Points, a franquia não trabalha em uma saída de LeBron, mas se for de sua vontade, o time estaria aberto a encontrar o melhor destino para o astro.

Sendo assim, os boatos de uma possível troca de LeBron James para o Golden State Warriors também levariam Bronny até San Francisco. No entanto, esse é considerado um pacote caro e difícil para qualquer equipe que queira assumir o alto salário do maior cestinha da NBA e seu filho, que também recebe um valor considerado acima da média para atletas da G League.

Sobretudo, essa não é a primeira e nem a última vez que o nome de LeBron será envolvido em rumores de trocas. Contudo, o veterano de quase 40 anos tem o sonho de ser campeão da NBA com seu filho. Dessa forma, uma possível piora do Lakers na temporada poderia facilitar esse cenário. No momento, a franquia ocupa a oitava posição do Oeste, com 13 vitórias e 11 derrotas.

Ainda assim, de acordo com Anthony Irvin, do Clutchpoints, o Los Angeles Lakers acredita que pode melhorar seu elenco para garantir uma equipe mais equilibrada para auxiliar Anthony Davis e LeBron James em busca de mais um título. Irving também revelou uma conversa com um olheiro sobre o atual problema com o banco de reservas do Lakers.

“Eles precisam resolver a questão da profundidade do elenco,” disse um olheiro da Conferência Leste. “O terço final do elenco é composto por jogadores que só entram em garbage time e atletas com contratos de duas vias. Você não consegue aguentar 82 jogos dessa forma”.

Por fim, vale dizer que LeBron renovou com o Los Angeles Lakers após a franquia draftar Bronny James. O novo vínculo tem a opção de renovação na próxima temporada por parte do jogador. A intenção do camisa 23 é avaliar ano a ano a forma como seu corpo irá reagir. O astro está prestes a completar 40 anos em dezembro de 2024 e recentemente já comentou que não lhe resta muito tempo como jogador profissional de basquete.

