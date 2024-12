“LeBron James não merece jogar com Stephen Curry”, dispara analista

Rumores sobre a ida de LeBron James para o Golden State Warriors de Stephen Curry acontecem desde a última temporada. No entanto, para o analista Stephen A. Smith, da ESPN, o astro do Los Angeles Lakers não merece atuar ao lado do amigo e ídolo de San Francisco.

“A realidade é que eu não gostaria. O LeBron James não merece jogar com Stephen Curry e essa oportunidade não deveria acontecer para ele. Eu acho que ele deveria ficar em Los Angeles e arcar com as consequências. LeBron foi campeão da NBA e depois caiu na primeira rodada no ano seguinte. Ele tinha Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Kyle Kuzma e outros bons jogadores. Então, trocou todos eles por Russell Westbrook”, afirmou Smith.

Para o jornalista, o camisa 23 influenciou diretamente na chegada do MVP de 2017, que não teve boa passagem pela equipe.

“Sem desrespeito com Westbrook, que jogou bem depois no Los Angeles Clippers e está fazendo sua parte no Denver Nuggets. Mas ele não conseguiu o mesmo no Lakers e não fazia sentido lá. A franquia se perdeu a partir daí. E por maior que seja o jogador LeBron James, isso aconteceu porque ele exigiu que a equipe fizesse a troca por Russ”, disparou.

De fato, todos as notícias da época diziam que LeBron foi um dos grandes defensores do acordo pelo armador. De candidato ao título, Los Angeles caiu para uma equipe que sequer disputou o play-in em 2021/22 e passou grande parte do ano seguinte com problemas devido ao grande salário de Westbrook. Entretanto, trocas na trade deadline que incluíram a saída do veterano, trouxeram o Lakers de volta na disputa.

Mas depois da final de conferência em 2022/23, a equipe novamente se vê em uma situação difícil. Afinal, está em posição que pode se classificar aos playoffs, mas não é tida como uma das candidatas ao título da Conferência Oeste.

Assim, os rumores com o Warriors aumentaram, em meio a amizade de James com Curry e Draymond Green. Aliás, Golden State até chegou a perguntar para o Lakers sobre a situação do astro, em conversa que não levou a um acordo.

Mas o analista da ESPN é contra qualquer tipo de troca que leve o LeBron à franquia de San Francisco neste momento. Para ele, o craque tem que lidar com os problemas do Lakers.

“Você não merece ir para o Warriors, LeBron. Fique com Anthony Davis, lide com essa situação em Los Angeles e a resolva, é o mínimo que você pode fazer”, concluiu o analista.

Enquanto isso, Golden State busca uma troca por um segundo astro que ajude Curry e o Lakers tenta procurar trocas que ajudem LeBron James a ter um melhor elenco de apoio em Los Angeles.

