Entenda como Lakers foi vetado em troca por Chris Paul

Há 13 anos, o Los Angeles Lakers tentou um movimento que poderia abalar a NBA: uma troca por Chris Paul. No entanto, o comissário da liga na época, David Stern, acabou vetando o negócio. A história começou quando o então New Orleans Hornets ficou sem dono e sob o comando da liga. Em seguida, o time da Califórnia chegou a estar muito perto de um acordo com o armador.

Entretanto, os rumores da época dão conta de que Stern foi influenciado pelos donos das outras franquias da NBA para não aceitar a troca de Chris Paul para o Lakers, que contava com Kobe Bryant em seu auge. Sendo assim, os termos do acordo ainda envolveriam a saída de Pau Gasol, bicampeão da liga com a franquia. Relembre:

Los Angeles Lakers receberia: Chris Paul

Houston Rockets receberia: Pau Gasol

New Orleans Hornets receberia: Lamar Odom, Luis Scola, Kevin Martin, Goran Dragic, escolha de primeira rodada de 2012 (Houston).

A princípio, David Stern, que na época também era o proprietário do New Orleans Hornets, comentou que a troca de Chris Paul não seria boa para a franquia Assim, o dirigente vetou a troca. Contudo, o destino foi cruel com o Lakers e, pouco tempo depois, Paul foi jogar em Los Angeles, mas no rival Clippers.

Na franquia, Chris Paul viveu o auge de sua carreira com o famoso Lob City Clippers, ao lado de Blake Griffin e DeAndre Jordan. Além disso, o armador se tornou o “rosto” da equipe durante suas seis temporadas em Los Angeles. Mas Paul nunca escondeu que seu sonho era jogar com Kobe Bryant no Lakers. Apesar disso, o astro nunca se arrependeu de seus anos com o Clippers.

“Teria sido especial. Eu e Kobe conversamos por telefone sobre isso. Eu e meu irmão pegaríamos um avião para Los Angeles. Às vezes, eu penso, “cara, isso teria sido foda. Mas não posso ficar preso nisso. Tudo deu certo depois”.

Então, a troca era vista por muitos analistas como algo que poderia “quebrar” a NBA na época. Kobe ainda estava saudável e não havia sofrido a lesão que dificultou o final de sua carreira. Enquanto isso, Chris Paul estava no seu auge com 27 anos. A dupla poderia ter brigado pelo sexto anel na carreira de Bryant.

