Nas entrelinhas, LeBron James critica GM do Lakers

Rob Pelinka, GM do Los Angeles Lakers, muitas vezes é questionado por analistas e torcedores e agora foi a vez de LeBron James fazer comentários sobre seu trabalho. Embora o astro não tenha o criticado diretamente, deu a entender que as coisas não estão boas em Los Angeles, e o executivo seria o responsável.

Após a derrota para o Los Angeles Clippers, onde o time ficou atrás o jogo inteiro, no último domingo (19), Jovan Buha, do site The Athletic, perguntou para James se o Lakers não tem espaço para errar. Dessa forma, o craque respondeu falando sobre a montagem do elenco.

“Não. Esse é a forma que o time foi construído”, disse. “Não temos espaço para muitos erros. É duro ter que jogar em alto nível toda noite, mas não temos escolha. É a forma que o elenco foi montado e precisamos jogar quase que um basquete perfeito”.

Publicidade

Então, há uma interpretação no comentário do veterano que soa como um ataque a Rob Pelinka e à diretoria.

Leia mais!

Entretanto, LeBron também reforço que ele e Anthony Davis precisam jogar muitos minutos todas as noites. No entanto, Pelinka tem a chance de corrigir esse problema de construção do elenco até 6 de fevereiro, data limite para trocas na NBA.

Publicidade

Em um cenário ideal, o Lakers conseguiria um armador que pudesse distribuir o jogo e um pivô. Mas o mercado tem se mostrado difícil para a equipe, que não conseguiu tais peças até agora. Ainda assim, o GM do Lakers acertou com Dorian Finny-Smith, antes mesmo dos comentários de LeBron James.

A equipe tem 22 vitórias e 18 derrotas na temporada, ocupando a sexta posição da Conferência Oeste. Portanto, ocupa a última posição que dá vaga direta aos playoffs. Atualmente, seis equipes estão na disputa por ela. Concorrentes como Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Sacramento Kings também devem aproveitar a data limite para trocas para se reforçar.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA