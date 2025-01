Site sugere cinco trocas até a trade deadline da NBA

Os rumores de trocas da NBA ganham força com a proximidade da trade deadline. As equipes, afinal, têm somente até o dia 6 de fevereiro para fechar qualquer acordo. Após essa data, mais ninguém poderá reforçar seu elenco com um jogador adversário. A única exceção é através da agência livre.

Então, as franquias candidatas à pós-temporada devem correr para conseguir um acordo. É o momento, por exemplo, que forças como Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics buscam nomes para ampliar o favoritismo. Por outro lado, é a chance de times emergentes, como Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, consigam entrar na disputa.

As necessidades, porém, também promovem um desafio: os altos preços. Cada vez mais, times em reconstrução têm exigido pacotes superfaturados em troca de seus astros. Em necessidade, por sua vez, as franquias de ponta costumam atender, perdendo uma série de escolhas de Draft.

Então, confira cinco sugestões trocas do site FadeAway World até a trade deadline da NBA:

Deandre Ayton no Kings

O Sacramento Kings busca melhorar o quinteto para entrar na disputa do Oeste. No mercado, no entanto, as opções são limitadas, em especial, na posição de pivô. Desse modo, uma sugestão é pela aquisição arriscada de Deandre Ayton. Primeira escolha do Draft de 2018, o jogador de 26 anos ainda não atingiu seu potencial. Sua adição, ainda assim, pode custar caro. Confira:

Kings recebe: Deandre Ayton

Blazers recebe: Kevin Huerter, Malik Monk, escolhas de primeira rodada em 2027 e 2029

Warriors atrás de Zach LaVine

O Golden State Warriors é um dos times mais ativos nos rumores. Em décimo no Oeste, o time deseja fortalecer suas opções para entregar um time competitivo a Stephen Curry. Diante disso, um dos alvos pode ser Zach LaVine. Com o Chicago Bulls em reconstrução, o ala-armador está disponível no mercado e é uma opção interessante, graças aos 23.8 pontos de média. O custo, porém, é alto. Veja:

Warriors recebe: Zach LaVine

Bulls recebe: Andrew Wiggins, Gary Payton II, Kevon Looney, escolha de primeira rodada em 2025

Hawks arrisca por Jimmy Butler

O Atlanta Hawks está no ‘limbo’ do Leste. Como na temporada passada, a franquia deve alcançar o play-in, mas não é visto como candidato à pós-temporada. Se quiser melhorar isso, desse modo, o time terá que trocar por uma estrela. A sugestão do site é Jimmy Butler. Com o astro de saída do Miami Heat, a franquia da Geórgia poderia arriscar para juntá-lo a Trae Young. Confira a sugestão:

Hawks recebe: Jimmy Butler

Heat recebe: De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Larry Nance, escolha de primeira rodada em 2030

Zion Williamson no Nets

O Brooklyn Nets está em reconstrução. Entretanto, com um alto volume de escolhas de Draft, a franquia pode também acelerar o processo e ir atrás de um craque. As opções, neste caso, são limitadas. Porém, não é improvável, por exemplo, que o New Orleans Pelicans escute propostas por Zion Williamson. Assim, confira a sugestão da página:

Nets recebe: Zion Williamson

Pelicans recebe: Cam Johnson, Bojan Bogdanovic, escolhas de primeira rodada em 2026, 2027 (PHI), 2029 (NYK) e duas de segunda rodada em 2030

Volta de Ingram ao Lakers

Por fim, a última sugestão é o retorno de Brandon Ingram a Los Angeles. Com o Pelicans na lanterna do Oeste, os principais nomes da equipe podem ser trocados para times na disputa. Entre eles, o ala. Diante disso, quem pode se aproveitar é o Lakers, que quer reforçar o elenco de olho no título da NBA. A proposta envolve:

Lakers recebe: Brandon Ingram

Pelicans recebe: Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino, escolha de primeira rodada em 2029

