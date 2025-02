Damian Lillard faz 43 e Bucks supera 76ers

Em uma partida dominante de Damian Lillard, o Milwaukee Bucks venceu o Philadelphia 76ers por 135 a 127, mesmo sem contar com Giannis Antetokounmpo. O armador assumiu a responsabilidade, fez grande jogo e a equipe da casa esteve quente do perímetro para super o rival de conferência. O confronto também marcou a estreia de Kyle Kuzma pelo Bucks. Além disso, a rodada deste domingo (9) ainda contou com mais duas partidas.

Após vir de uma sequência de cinco derrotas em seis partidas, Milwaukee venceu dois de seus últimos três jogos e volta a ter uma fase mais positiva na campanha. O valor desses triunfos aumenta ainda mais com a ausência do astro grego nos últimos quatro duelos. Agora são 28 triunfos em 51 compromissos e a quinta posição do Leste. O Bucks não terá folga e encara o Golden State Warriors, nesta segunda-feira (10).

Por outro lado, após uma leve crescente, Philadelphia volta a ter uma fase complicada em 2024/25. Essa foi a terceira derrota consecutiva e a quinta nos últimos seis duelos na campanha. Assim, a franquia ainda segue fora da zona de play-in com 20 vitórias em 52 partidas e a 11ª colocação da conferência. O Sixers volta a atuar na terça-feira (11), em duelo com o Toronto Raptors.

Então, confira como foi a vitória do Milwaukee Bucks de Damian Lillard sobre o Philadelphia 76ers de Joel Embiid e Tyrese Maxey.

Primeiro tempo equilibrado

Os times começaram quentes em um 40 a 39 no primeiro quarto. Enquanto os donos da casa ainda tinham uma produção mais coletiva, o 76ers tinha um começo muito quente e engajado de seus dois astros. Afinal, Tyrese Maxey e Joel Embiid anotaram 35 dos 39 pontos do time visitante. Ainda assim, era o Bucks quem liderava por um ponto ao fim do período.

Milwaukee já começou a noite com sete bolas triplas em 11 tentativas, em um duelo que não era marcado por grande defesa até ali. Foram ótimos minutos para Gary Trent Jr e o novo reforço Kyle Kuzma que anotou nove de seus 13 pontos no jogo ainda no primeiro período.

O ritmo das equipes, porém, caiu um pouco a partir do segundo quarto. O volume de bolas triplas do time da casa ainda era alto, mas o aproveitamento nem tanto. Lillard anotou mais dez pontos, mas teve menos ajuda de seu entorno, apesar de alguns bons minutos de Bobby Portis.

No 76ers, a mesma história, Maxey e Embiid davam algum ritmo ofensivo e marcavam a maior parte dos pontos. Porém, o entorno não conseguia acompanhar a produção da ajuda dos jogadores secundários de Milwaukee. Ainda assim, de formas diferentes, as equipes tiveram várias trocas de liderança até o intervalo. O Bucks liderava por apenas dois pontos ao fim do primeiro tempo.

Bucks domina depois do intervalo

O ritmo forte do primeiro quarto retornou em Milwaukee no terceiro período. Lillard marcou mais 15 pontos e o time somou oito bolas de três convertidas no período. Enquanto isso, dobras de marcação em Embiid limitaram o ritmo dos melhores jogadores do 76ers. A equipe até conseguiu algumas cestas de Paul George, Guerschon Yabusele e Kelly Oubre Jr, mas não o suficiente para acompanhar o ritmo dos donos da casa.

Do fim do terceiro quarto até praticamente a metade do último, o Bucks construiu a sequência que determinou a vitória. Uma corrida de 28 a 7 que transformou uma liderança de quatro pontos em 25. Isso praticamente encerrou qualquer chance de reação do rival.

Philadelphia até conseguiu uma breve reação com uma ótima sequência de Maxey que também chegou a 39 pontos no jogo. Mas mesmo conseguindo diminuir a desvantagem para dez, a equipe nunca pareceu próxima de uma reação para virar a partida.

Por fim, o Bucks fechou uma vitória importante sobre o 76ers com alguns lances livres de Damian Lillard que finalizou a partida com 43 pontos e uma ótima atuação. Foi o jogo em que a equipe marcou mais pontos em toda a temporada 2024/25.

(20-32) Philadelphia 76ers 127 x 135 Milwaukee Bucks (28-23)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 39 4 5 1 1 Joel Embiid 27 12 6 1 1 Guerschon Yabusele 18 2 1 1 0 Paul George 12 5 6 3 1 Quentin Grimes 10 7 5 0 1

Três pontos: 18-45; Maxey: 5-10

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 43 7 8 2 0 Gary Trent Jr. 23 6 3 3 0 Bobby Portis 18 13 5 0 0 Brook Lopez 15 8 0 0 2 Kyle Kuzma 13 8 5 1 1

Três pontos: 24-55; Lillard: 8-15

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Bucks sobre o 76ers, a rodada ainda contou com outras duas partidas. Então, confira os box scores das vitórias de Houston Rockets e Detroit Pistons no domingo de NBA.

(13-37) Charlotte Hornets 102 x 112 Detroit Pistons (27-26)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 30 9 3 1 0 Seth Curry 26 4 2 1 1 Isaiah Wong 17 2 1 1 0 KJ Simpson 10 4 6 1 0 Tidjane Salaun 8 7 4 0 0

Três pontos: 15-32; Curry: 5-9

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 19 10 12 1 1 Tobias Harris 20 4 1 0 0 Malik Beasley 17 2 0 2 0 Jalen Duren 16 12 6 1 0 Ausar Thompson 16 8 4 2 0

Três pontos: 11-37; Beasley: 5-14

(16-37) Toronto Raptors 87 x 94 Houston Rockets (33-20)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 20 8 3 1 0 Scottie Barnes 15 9 7 2 1 Jamal Shead 14 0 2 0 0 Ochai Agbaji 11 5 2 0 0 Jonathan Mogbo 10 6 3 0 4

Três pontos: 8-42; Quickley: 3-9

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 19 7 2 0 0 Jalen Green 18 9 3 0 1 Jeff Green 14 5 1 0 0 Jock Landale 11 10 1 0 1 Amen Thompson 8 10 5 4 1

Três pontos: 10-38; Whitmore: 3-9

