Mavericks confirma lesão e Anthony Davis vira desfalque

O Dallas Mavericks confirmou a lesão de Anthony Davis, que ficará fora das quadras por tempo indeterminado. A distensão no adutor esquerdo foi informada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN, na noite deste domingo (9). Ainda segundo o jornalista, a previsão inicial é que Davis possa ficar afastado por pelo menos um mês.

O jogador chegou ao Texas como uma principais esperanças da equipe nesta temporada. Ele foi o principal nome para a troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers e teve uma grande atuação de estreia pelo Mavs.

Na vitória sobre o Houston Rockets, no sábado (8), Davis anotou 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências, além de três tocos em 31 minutos. No entanto, no final do terceiro quarto, ele deixou a quadra sentindo dores. Vale lembrar que antes de estrear pela nova equipe, ele já havia ficado de fora de cinco partidas seguidas. Foram três ainda pelo Lakers e duas pelo Mavericks, devido a uma distensão abdominal.

Na atual temporada, Davis disputou 43 jogos. Ou seja, ficou apenas oito jogos sem atuar. Como resultado, soma médias de 25.7 pontos, 12 rebotes, 3.4 assistências e 2.3 tocos por partida.

Após a partida de sábado, Davis minimizou a gravidade da lesão e afirmou estar confiante em uma recuperação rápida. “A perna ficou tensa, como um pequeno espasmo. Tentei soltá-la, mas não relaxou totalmente. Ainda estou lidando com a distensão abdominal, mas não é nada sério”, declarou o jogador.

A lesão de Anthony Davis é uma preocupação para os Mavericks, que também precisa lidar com outros desfalques. Isso porque PJ Washington torceu o tornozelo direito também na vitória sobre o Rockets e é dúvida para o jogo contra o Sacramento Kings. Além dele, os reservas Max Christie, com distensão no ombro direito, e Dante Exum, com rigidez no tendão de Aquiles esquerdo, também são incertezas para a partida.

Por fim, Anthony Davis também está fora do All-Star Game. Assim como Giannis Antetokounmpo, que foi descartado do evento neste domingo, o astro do Mavs também será substituído. Portanto, o comissário da NBA, Adam Silver, será responsável por escolher dois jogadores que estarão no lugar das estrelas em San Francisco.

O astro do Milwaukee Bucks perderá uma semana por uma lesão na panturrilha esquerda. O grego seria titular no Time de Charles Barkley, durante o Jogo das Estrelas, em 16 de fevereiro.

