Mavericks queria pivô do Knicks antes de troca por Anthony Davis

Stefan Bondy, do New York Post, disse que o Dallas Mavericks estava atrás de Jericho Sims, do New York Knicks, antes de adquirir Anthony Davis. A posição de pivô estava desfalcada no Mavs após a lesão de Dereck Lively, e Sims viria justamente para suprir essa necessidade. O jornalista, no entanto, alerta que isso não significa que Luka Doncic poderia ter ido para o Knicks, e sim que a prioridade do Mavs mudou.

Sims tem médias de 1.6 ponto e 3.3 rebotes por jogo, com apenas 10.8 minutos de média. O jogador entrava em algumas partidas como reserva, mas não viu longos minutos. Mesmo sem ir para o Mavs, porém, o Knicks estaria oferecendo-o ao redor da liga, segundo Bondy. Agora, nem ele está disponível, pois fez parte da troca de Kyle Kuzma para o Milwaukee Bucks.

A troca entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers chocou a NBA. Isso porque o Mavs envolveu Doncic, um dos melhores jogadores da liga e de apenas 25 anos, para receber Anthony Davis, de 31. Contudo, aos poucos, detalhes da negociação vão sendo revelados, como essa mudança de prioridade de Dallas.

Agora que conseguiu Davis, a equipe não precisa mais de reforços no garrafão. Afinal, Lively deve voltar ainda antes dos playoffs, e Davis é um dos melhores da liga na posição, com médias de 25.7 pontos e 11.9 rebotes. Vale dizer, porém, que o pivô já disse várias vezes que prefere jogar como ala-pivô, sem carregar as responsabilidades de ser o marcador do maior jogador oponente no garrafão.

Em seu primeiro pronunciamento como jogador do Mavericks, Davis se mostrou animado. “Estamos empolgados por fazer parte da franquia, por fazer parte do time. Vamos fazer algo especial com vocês, cara. Vamos vencer muitos jogos. Estamos animados e mal podemos esperar para entrar em quadra, apoiar a equipe e fazer o que fazemos de melhor”, falou o craque.

A estreia de Davis, por fim, ainda não tem data para acontecer. Ele teve uma lesão no abdômen no dia 28 de janeiro, atuando pelo Lakers, e o relatório de contusões da NBA indica que ele está fora até 6 de fevereiro.

Dessa forma, a negociação entre Mavericks e Knicks não aconteceu, já que Anthony Davis chegou. No entanto, o Mavs segue ativo no mercado de trocas. Isso porque além de trocar Doncic, a equipe também enviou Quentin Grimes ao Philadelphia 76ers, recebendo Caleb Martin em troca.

Já o Knicks, porém, ainda não se movimentou, e não deu indícios de que deve se reforçar, a não ser por uma possível chegada de Guerschon Yabusele, do Philadelphia, reportada por Ian Begley, do SNY. New York ocupa a terceira posição na conferência Leste.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

