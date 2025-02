Knicks entra na troca de Khris Middleton e manda pivô para Bucks

Khris Middleton deixou o Milwaukee Bucks em troca para o Washington Wizards na trade deadline da NBA, mas o New York Knicks completa a negociação. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Knicks mandou o pivô Jericho Sims ao Bucks. Por outro lado, o time de Nova York recebe Delon Wright.

Desde a temporada 2021/22 da NBA no Knicks, Sims vinha atuando como terceiro pivô na rotação. Em 2024/25, ele fez 39 jogos pelo time, com médias de 1.9 ponto e 3.3 rebotes em cerca de dez minutos por noite. Ou seja, no Bucks, o jogador deve ter função similar.

Hoje, o time de Milwaukee conta com os experientes Brook Lopez e Bobby Portis para a posição. No entanto, é possível que Portis também deixe o Bucks até esta quinta-feira (6), data do prazo de negociações na NBA.

O Knicks é outro time que ainda pode fazer alguma troca. Apesar de ainda não estrear na atual temporada, o pivô Mitchell Robinson vem sendo especulado em diversas equipes. O problema, entretanto, é que ele segue em recuperação, o que eventualmente pode atrapalhar qualquer negócio.

Inicialmente, o Knicks não participaria da negociação. Enquanto Middleton foi para o Wizards, o Bucks assegurou os serviços de Kyle Kuzma.

Enquanto isso, Khris Middleton deixa o Bucks rumo ao Wizards em troca tripla que conta com o Knicks. Após quase 12 anos no time de Milwaukee, o ala deve ficar mesmo em Washington. De acordo com alguns jornalistas, ele poderia ser utilizado em mais uma negociação nesta quinta-feira. No entanto, a direção aponta que pretende manter o veterano.

O Knicks leva o armador Delon Wright na troca, que estava no Bucks. Ele começou a temporada com o time de Milwaukee e havia a esperança de ter muitos minutos. No entanto, logo nos primeiros jogos, o técnico Doc Rivers o retirou da rotação. Especialista em defesa, Wright possui médias de 2.5 pontos, 1.8 rebote e 1.8 assistência em cerca de 15 minutos de ação.

Veja os contratos da troca completa

Wizards recebe: Khris Middleton (US$31.6 milhões em 2024/25 e opção do jogador de US$34 milhões em 2025/26), AJ Johnson (US$2.8 milhões em 2024/25 e mais US$11.7 milhões até 2026/27), pick swap de 2028 e escolha de segunda rodada de 2025

Bucks recebe: Kyle Kuzma (US$23.5 milhões em 2024/25 e mais US$40.9 milhões até 2026/27), Patrick Baldwin (US$2.4 milhões em 2024/25 e US$4.4 milhões não garantidos em 2025/26) e Jericho Sims (expirante de US$2 milhões)

Knicks recebe: Delon Wright (expirante de US$2 milhões) e valor em dinheiro

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

