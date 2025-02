Direção do Warriors toma decisão sobre contrato de Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga está no último ano de seu contrato com o Golden State Warriors. Sem trocá-lo até a trade deadline, a franquia tem duas alternativas: renovar com o ala-pivô ou liberá-lo para a agência livre. A chegada de Jimmy Butler, inclusive, indicava a segunda opção. Afinal, o acordo com camisa 10 para 2025/26 afetará o teto salarial.

O dono do Warriors, Joe Lacob, negou que isso vá interferir o contrato de Jonathan Kuminga. Além disso, ele garantiu que renovará com o jovem talento de Golden State. As informações foram dadas a Anthony Slater, do site The Athletic.

“A adição de Butler dificulta a renovação de Kuminga? Isso porque o salário do camisa 10 na próxima temporada é US$ 25.9 milhões a mais do que Wiggins estava programado para ganhar”, questionou Slater. Lacob, porém, respondeu: “Sim. E daí?”.

“Com certeza [vamos pagar o que for preciso para mantê-lo. Cem por cento. Você está brincando comigo? Eu amo aquele cara. Nós o amamos”, completou Lacob.

Ainda não está definido quanto o Warriors deve oferecer a Kuminga. Ainda assim, é certo que o time pagará multas para manter o jogador ao lado de Butler e Stephen Curry. Somente na atual temporada, por exemplo, o time da Califórnia pagará US$ 12.3 milhões por excedentes no teto salarial.

O ala-pivô, ainda assim, tem merecido a confiança. Na atual temporada, ele elevou as médias em relação ao anterior, com 16.8 pontos, cinco rebotes e 2.2 assistências. Mas, mais do que isso, conseguiu também ganhar a moral do técnico Steve Kerr. Algo que ele não tinha na temporada passada.

No fim de dezembro, Kerr não poupou elogios a Kuminga. Então, parece que enfim ele vem recebendo o crédito merecido do treinador quatro vezes campeão da NBA.

“Eu acho que ele está virando a chave. Acho que ele está começando a enxergar o jogo com clareza”, afirmou Kerr. “Agora, a combinação entre ele, Stephen Curry e Draymond Green começa a se tornar poderosa. Estou muito impressionado com ele. Então, isso é exatamente o que estamos procurando. É divertido vê-lo entregar resultados”, continuou.

Apesar da moral, Kuminga não joga desde 28 de janeiro. O ala-pivô sofreu uma lesão no tornozelo e desfalcou o time de San Francisco nas últimas semanas. Portanto, ele vem se recuperando e a expectativa é de que ele volte ao time em 21 de fevereiro.

