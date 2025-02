Stephen Curry é o “jogador dos sonhos” do comissário da NBA

É provável que não haja um jogador ativo da NBA mais adorado em escala global do que Stephen Curry. Sempre existem os haters, mas o craque causa alvoroço por onde passa. Virou um ídolo, em particular, com as crianças. O seu estilo de jogo mudou o basquete e influenciou uma geração de atletas que começa a surgir. O comissário Adam Silver admite que o armador é uma benção para a liga dos dias atuais.

“Quando eu penso no Warriors hoje, o que vem à mente são títulos. É claro que o Chase Center e o grande trabalho dos donos da franquia também. Mas o meu foco sempre vai estar em Stephen. Afinal, ele é o jogador dos sonhos de um comissário. É um atleta de elite e, além disso, alguém de trato muito fácil. Acima de tudo, é uma pessoa que faz coisas incríveis pela comunidade”, elogiou o dirigente-mor da NBA.

Curry é um ídolo do Golden State Warriors, depois de ganhar quatro títulos pela única equipe que defendeu na liga. Mas ele virou um ícone mundial com muito mais do que vitórias dentro de quadra. Nenhum jogador tem estilo de jogo e comemorações mais emuladas hoje. Os vídeos de suas visitas à China, enquanto isso, impressionam pelo número de fãs. Silver sabe como a existência de um atleta assim na liga o ajuda.

“Stephen faz o meu trabalho bem mais fácil, para ser sincero. É um cara que viaja para todos os lados na offseason e, assim, ajuda a promoção da nossa liga. Joga, acima de tudo, com uma real alegria em quadra. Ele tem um enorme sucesso como atleta e, ao mesmo tempo, é uma pessoa de fácil identificação. Os jovens se identificam com a forma como ele joga basquete”, apontou o executivo.

A influência entre as crianças de Stephen Curry, em particular, é maior do que qualquer jogador da NBA. É claro que a maior parte dos fãs da liga gostam de vê-lo em quadra, mas o que pode explicar isso? Seria uma questão de puro carisma, por exemplo? Não. Silver crê que, antes de tudo, o veterano incorpora o sonho de muitos garotos em superar os limites e jogar na liga um dia.

“Eu acho que Stephen não é um ‘baixinho’, mas também não é um dos jogadores mais altos da NBA. Então, as crianças conseguem se ver nele. Além disso, ele é um grande exemplo de ética de trabalho para os garotos. É a prova de que, quanto mais treinar, mais você pode superar questões como a estatura. E isso é um símbolo legal quando falamos de um dos jogadores mais famosos do mundo”, explicou o comissário.

Está evidente que Curry é um dos ícones da globalização da NBA. E, mais do que isso, a razão para todas as pessoas quererem fazer parte da liga. “Stephen é o responsável por um crescimento de participação das pessoas no esporte. Não é um fenômeno só em sua cidade ou no país, mas global. Crianças de todos os cantos do mundo, nesse momento, estão vendo jogadas e imagens dele”, concluiu.

Mas Curry não ajuda Silver só com a sua popularidade internacional. O All-Star Game vai ser em San Francisco e, como um dos anfitriões, o armador contribuiu para “modelar” o evento ao lado do comissário. Ele confirmou que teve uma reunião com o executivo para dar ideias sobre o jogo festivo desse ano. Ele não foi específico sobre os temas do bate-papo, mas revelou que incentivou mudanças.

“Adam não tinha muitas ideias dessa vez e, a princípio, só lhe dei conselhos. O principal é que não é ruim tentar mudar tudo de vez em quando, pois você sabe que pode voltar ao tradicional se der errado. Sei que o formato desse ano vão receber críticas porque é diferente. Mas, no fim das contas, isso é bom porque queremos o feedback para seguir melhorando”, contou o craque de 36 anos.

