Stephen Curry supera LeBron James e lidera venda de camisas no Brasil

Pela primeira vez em oito anos, LeBron James não lidera o ranking de camisas mais vendidas da NBA no Brasil, perdendo o posto para Stephen Curry. O levantamento que aponta o astro do Golden State Warriors no topo foi divulgado pela loja oficial da liga nesta segunda-feira (27). A pesquisa também indicou os times mais populares em itens vendidos.

Além de Stephen Curry e LeBron James, o Top 5 é composto por Jayson Tatum, do Boston Celtics, Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Portanto, jogadores que têm se destacado nas últimas temporadas são os mais procurados pelos fãs brasileiros.

Enquanto isso, entre as franquias, os Los Angeles Lakers mantêm a liderança como o time com mais camisas vendidas. A equipe californiana é seguida por Boston Celtics, Golden State Warriors, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. A novidade deste ano é a entrada do Los Angeles Clippers no Top 10, ocupando a décima posição. Por outro lado, o New York Knicks, tradicional participante da lista, ficou fora do ranking em 2025.

Assim, o Brasil segue, em partes, os rumos dos Estados Unidos. Isso porque o mesmo levantamento feito pelas lojas do país indicam Curry como líder e LeBron também como segundo mais popular. Por outro lado, o time que mais vende camisas é o Boston Celtics. Os números levaram em consideração a primeira metade da temporada 2024/25.

Por fim, nos EUA, o ranking ainda tem estreantes: Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves; Shai-Gilgeous Alexander, do Oklahoma City Thunder; e Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Portanto, algo que prova a renovação de ídolos por parte da base de fãs da NBA.

Confira o Top 10 de jogadores com camisas mais vendidas no Brasil:

Stephen Curry LeBron James Jayson Tatum Giannis Antetokounmpo Luka Doncic Zach LaVine Jimmy Butler Damian Lillard Nikola Jokic Ja Morant

Top 10 de franquias com camisas mais vendidas:

Los Angeles Lakers Boston Celtics Golden State Warriors Chicago Bulls Milwaukee Bucks Dallas Mavericks Miami Heat Memphis Grizzlies Brooklyn Nets Los Angeles Clippers

