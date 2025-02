NBA: Evento com Stephen Curry no All-Star é cancelado

O evento de três pontos do All-Star Game da NBA com Stephen Curry e Sabrina Ionescu foi cancelado pela liga. Segundo Mike Bass, vice-presitente de comunicações, a decisão foi tomada em conjunto.

“Nós não chegamos em um ponto que fazia sentido e fosse melhor do que no último ano. Assim, concordamos em não continuar e focar nos jogos de domingo do All-Star”.

Então, a estrela da WNBA disse que queria a revanche, e houve conversas sobre um formato “2 contra 2” este ano, envolvendo Klay Thompson, ex-companheiro do craque no Golden State Warriors, e Caitlin Clark, vencedora do prêmio de Novata do Ano da liga feminina.

No entanto, Clark afirmou no mês passado que queria que sua primeira participação em um concurso de arremessos de três pontos acontecesse no fim de semana do All-Star da WNBA, em Indianápolis. Então, não participaria de um desafio especial durante o All-Star Weekend da NBA.

Portanto, com as negociações para novo formato fracassando, a NBA ainda tinha esperanças de trazer de volta algum formato do duelo entre Curry e Ionescu. No caso, o incluindo na programação da noite de domingo, entre os jogos do novo mini-torneio do All-Star, em vez de realizá-lo no sábado, como no ano passado.

“Temos conversado sobre maneiras diferentes de mudar isso para o próximo ano”, disse Ionescu após o evento do ano passado. “Acho que ele tem um parceiro em mente para se juntar a ele. Estou aberta a qualquer parceiro que possa me ajudar a vencer e tirar aquele cinturão que ele exibe.”

Vale lembrar que Curry venceu Ionescu por 29 a 26 na última temporada, na primeira edição desse tipo de evento no fim de semana do All-Star da liga. Ademais, Stephen Curry está confirmado no All-Star Game da NBA, sendo um dos armadores da Conferência Oeste.

Aos 36 anos, o astro do Warriors é tetracampeão da NBA e o maior arremessador de três pontos da história da liga, liderando em tentativas e acertos, com um aproveitamento de 42.4% na carreira. Ionescu tem um aproveitamento de 36,4% nos arremessos de três pontos em cinco temporadas na WNBA.

Então, para o torneio de três pontos da atual temporada, a NBA confirmou Jalen Brunson, do New York Knicks, Cade Cunningham, do Detroit Pistons, Darius Garland, do Cleveland Cavaliers, e Tyler Herro, do Miami Heat.

Além disso, também estarão no torneio Buddy Hield, do Warriors, Cam Johnson, do Brooklyn Nets, Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, e Norman Powell, do Los Angeles Clippers.

