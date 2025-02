Após briga, técnico do Raptors detona Tristan Thompson

Tristan Thompson, do Cleveland Cavaliers, e Darko Rajakovic, técnico do Toronto Raptors, brigaram e se xingaram no jogo da última quarta (12). O motivo foi Thompson ter feito uma cesta com apenas 4.7 segundos no relógio e sua equipe vencendo por mais de 20 pontos. Na NBA, há uma espécie de acordo não escrito para deixar o relógio correr nessas situações. No entanto, é claro, nada nas regras.

Dessa forma, depois da enterrada, Scottie Barnes e Jamal Shead, de Toronto, empurraram o pivô do Cavs. E nas coletivas pós-jogo, foi a vez do técnico do Raptors se juntar às críticas.

“Acho que o que Tristan fez ali foi sem classe e desrespeitoso. Eu não vou aceitar isso, com certeza”, disse Rajakovic. “Estou muito feliz que nossos caras, nossos jogadores, desde Jamal, que estava em quadra, até Scottie e todos os outros, se defenderam. Eu adoro quando meu time se defende. Aquilo foi sem classe”.

Então, o canadense Tristan Thompson respondeu o técnico do Raptors no X. Além disso, sobrou até mesmo para Masai Ujiri, presidente de operações da equipe de Toronto.

“Você quer pressionar na quadra inteira com menos de um minuto para o fim do jogo quando está perdendo por 30? Isso vai acontecer com você. Percam para subir no Draft e fiquem felizes, meus amigos. Espero que você e a maioria dos seus caras entendam o plano de longo prazo do Bobby e do Masai. Fica bem e se aqueça na minha cidade”.

Já na quarta-feira, o próprio técnico de Thompson, Kenny Atkinson, não entendeu por que ele não apenas deixou o tempo correr. “Não sei o que ele estava pensando. Às vezes, é só uma reação do jogo. Mas Tristan não tem más intenções”.

Sete anos atrás, o pivô do Cavs esteve na mesma situação, mas em lados opostos. Foi em sua primeira passagem por Cleveland, quando se irritou com Shaun Livingston, do Golden State Warriors, por arremessar com seu time vencendo por oito pontos e restando cinco segundos no Jogo 1 das Finais da NBA. Assim, contestou o arremesso, deu uma cotovelada em Livingston e jogou a bola no rosto de Draymond Green, que o provocava. A NBA o multou em US$25 mil por isso e por demorar a deixar a quadra.

Ademais, após o jogo, Thompson se justificou. “Contestei um arremesso que não deveria ter sido feito. É uma regra não escrita da NBA. Se você está vencendo por dez ou 11 pontos com 20 segundos no relógio, não arremessa. Fiz a contestação, e de repente fui expulso por algo que aprendemos quando criança. Então não sei por que me tiraram”.

