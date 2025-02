Vídeo de Luka Doncic brincando com JJ Redick volta a circular

A NBA é marcada por ironias durante sua história. A mais recente é entre Luka Doncic e JJ Redick. Há pouco menos de um ano, o ex-Dallas Mavericks brincava com o treinador sobre ele ser contratado pelo Charlotte Hornets. Isso porque, antes de assinar com o Los Angeles Lakers, o ex-jogador esteve próximo do time da Carolina do Norte.

No vídeo, Luka Doncic se aproxima de JJ Redick e diz: “Charlotte Hornets”. A fala vem acompanha de risadas dele e do assistente God Shammgod. Não se sabe ao certo o teor, mas o esloveno brincava com o técnico sobre a chance de seu primeiro trabalho como treinador na NBA.

The irony of this video almost a year later… Publicidade Luka Doncic and God Shammgod were joking about JJ Redick being the Head Coach of the Charlotte Hornets. My goodness. pic.twitter.com/IV5d2dRzeH — Abby Jones (@_abigaiiiil) February 12, 2025



Redick, aliás, era comentarista da TNT na época. Após revelar o desejo de ser técnico, ele passou por entrevista no Hornets e no Lakers. Sua proximidade com LeBron James, desse modo, o levou ao time de Los Angeles.

Publicidade

Alguns meses após o vídeo viral, quis o destino que Redick e Doncic se encontrassem justamente no Lakers. Assim, a publicação voltou a tomar as redes sociais, com os fãs resgatando a brincadeira entre o armador e seu atual treinador.

Redick, inclusive, não esconde a felicidade de comandar Doncic no Lakers. Dias após o esloveno chegar a Los Angeles, surgiu um outro vídeo onde o técnico abre um sorriso ao ver o craque sentado no banco de reservas de sua equipe. Logo depois, o ex-jogador apenas diz “pare”, na tentativa de se concentrar.

Publicidade

Leia mais!

Com a repercussão do vídeo, jornalistas questionaram Redick sobre a reação. Desse modo, antes da última partida do Lakers, o técnico explicou as imagens e negou que tenha sido pela admiração ao esloveno.

“Acho que Luka disse alguma coisa idiota que me fez rir. Mas é engraçado. Com certeza você quer aproveitar o fato de estar treinando e curtir cada momento. Porém, há momentos em que precisa se lembrar de se concentrar. Então, isso acontece, mas não foi porque eu estava olhando para o Luka antencipando treiná-lo. Acho que ele realmente disse algo bobo e eu ri disso”, explicou Redick.

Publicidade

Com Luka Doncic, o Lakers de Redick ocupa a quinta posição do Oeste. A chegada do armador reforçou a armação e talento do elenco, mas atrapalhou a qualidade do garrafão. Ainda assim, o time é dado como um dos candidatos no Oeste e mantém uma campanha de 31 vitórias e 20 derrotas em 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA