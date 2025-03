NBA: Para jornalista, Warriors só está atrás do Thunder no Oeste

Após o Golden State Warriors, o Oklahoma City Thunder é cotado com a próxima dinastia do Oeste na NBA. Pelo segundo ano seguido, a equipe caminha para ter a melhor campanha da Conferência. Além disso, o núcleo jovem, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren é visto como um dos mais talentosos da NBA.

No entanto, para dar início às conquistas, o Thunder pode esbarrar no próprio Warriors. Para Tim MacMahon, da ESPN, Golden State é a maior ameça a Oklahoma City na briga pelo Oeste. Ainda mais com a adição de Jimmy Butler na trade deadline.

“A versão de Jimmy Butler nos playoffs é real, porque já vimos isso antes. Além disso, Stephen Curry está jogando no auge de seus poderes. Ele e Draymond Green, quatro vezes campeões. Eu acho que o Warriors tem o talento e a experiência para ser a maior ameaça ao Thunder”, comentou o analista.

A projeção de MacMahon parecia impossível há alguns meses. Até janeiro, afinal, o Warriors figurava lutando pela décima posição do Oeste. Stephen Curry, enquanto isso, estava longe do alto nível e o elenco perdia força com a lesão de Jonathan Kuminga.

A situação mudou quando Jimmy Butler chegou à franquia. Enquanto o Warriors mirava Kevin Durant no mercado de troca da NBA, o ex-Miami Heat surgiu como um possibilidade e a equipe abraçou. O custo foi alto, porém, tem dado resultados. Em 16 jogos com o ala, são 14 vitórias. Golden State, assim, saltou para a sexta posição do Oeste.

A troca do Warriors por Butler, aliás, veio com um recado: vencer Thunder, Denver Nuggets ou qualquer um na luta pelos títulos do Oeste e da NBA. Em entrevista ao portal HoopsHype, o GM Mike Dunleavy Jr. afirmou aos jogadores de Golden State que o objetivo era vencer agora.

“Eu disse para eles que é hora de ganhar”, disse Dunleavy. “Esqueçam o que aconteceu até agora na temporada, as derrotas difíceis, a classificação ruim. Agora, com a troca, é hora de ganhar. Vamos ver até onde vamos”, concluiu.

Apesar da projeção, o Warriors também tem trabalhado com calma na NBA. Stephen Curry, por exemplo, tem sido um dos maiores fãs de Butler desde que ele chegou a San Francisco. O camisa 30, assim, tem evitado comparações com outros candidatos ao título, como o próprio Thunder.

“Está claro como o dia a diferença. Não apenas no nosso recorde, mas na maneira como estamos jogando. Como estamos vencendo e o impacto dele no jogo. Agora, precisamos nos adaptar às suas ações e zonas de conforto. E tem ficado melhor a cada jogo. Precisamos continuar assim, mas não vamos nos empolgar demais”, disse Curry.

