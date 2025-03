PJ Washington reclama de fãs do Mavericks depois de troca

PJ Washington está decepcionado dos fãs do Dallas Mavericks desde a troca por Anthony Davis. O negócio com o Los Angeles Lakers, que custou Luka Doncic, tem sido motivo de irritação entre os torcedores. Enquanto isso, o time acumula sete vitórias e 13 derrotas desde o acordo, aumentando ainda mais a decepção.

Nas arquibancadas, os torcedores têm gritado: “Fora, Nico Harrison”. Enquanto isso, os jogos recentes têm contado com um baixo público, com diversos lugares vazios. Washington, no entanto, não tem gostado da forma como os fãs têm tratado o elenco.

“No fim das contas, a troca aconteceu. Entendemos que temos um novo time agora. Toda essa coisa de ‘Fora Nico’, estamos fartos de ouvir isso. Só queremos entrar em quadra e jogar. Então, precisamos que os torcedores nos apoiem, independente de quem estiver jogando. É assim que eu me sinto”, reclamou PJ Washington.

Apesar da posição de Washington, a decepção da torcida desde a troca é justificável. O Mavs, afinal, abriu mão de Doncic, que levou a equipe às finais da NBA na temporada passada e é um dos grandes nomes da NBA. Em contrapartida, recebeu Anthony Davis, que se lesionou já em sua estreia pela equipe.

Desde a troca, inclusive, o Mavericks tem lidado com diversas lesões. Além de Davis, Kyrie Irving, Daniel Gafford e Dereck Lively também viraram desfalques do time de Dallas.

Os torcedores do Mavericks, no entanto, também têm passado do ponto nas cobranças após a troca, sendo a decepção de PJ Washington também compreensível. Dias após o negócio, por exemplo, o GM Nico Harrison chegou a receber ameaças de morte. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o dirigente precisou reforçar a segurança na franquia.

“O que posso dizer é que essa é uma torcida, acima de tudo, machucada com tudo o que aconteceu desde a semana passada. Infelizmente, isso tem se elevado de uma forma muito radical. Por exemplo, o GM Nico Harrison tem recebido ameaças de morte de alguns torcedores. Então, a franquia preparou um grande esquema de segurança para o jogo com o receio do que pode acontecer. Então, é inegável que linhas foram cruzadas nesse sentido”, explicou o jornalista.

Em meio às críticas, o Mavericks perdeu oito dos últimos dez jogos. Assim, está na décima posição do Oeste e sob ameaça de não classificar para os playoffs de 2025.

