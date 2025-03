Chet Holmgren revela bastidores da contratação de Isaiah Hartenstein

Isaiah Hartenstein chegou ao Oklahoma City Thunder na atual temporada para atuar ao lado de Chet Holmgren no garrafão. O pivô foi contratado na última offseason. No entanto, perdeu os primeiros jogos da equipe enquanto se recuperava de uma lesão na mão. O jogador era um dos nomes mais cobiçados na agência livre, mas o jovem astro do Thunder revelou não ser uma surpresa a contratação na época.

Isso porque, de acordo com Chet Holmgren, ele foi sondado pelo GM da franquia, Sam Presti, sobre a contratação de Isaiah Hartenstein. Antes de assinar um contrato de US$87 milhões por três anos com o pivô, o dirigente conversou sobre a possibilidade com o futuro companheiro de garrafão.

“Não sei se devo dizer isso, mas Sam me ligou e disse que eles estavam tendo reuniões de agência livre com ele. Presti disse que não sabia se eles iriam contratá-lo ou não. Mas tinha muita fé na diretoria e em nossa comissão técnica de que isso será o certo para o nosso time, e será muito bom para nós”, iniciou.

“Eu só foco no que preciso focar para ser melhor. Então, eu deixo com eles para fazer os acordos certos e não apenas trazer as pessoas certas, mas também inseri-las da maneira certa. Aliás, sinto que essa parte tem sido perfeita. Estamos felizes por termos Hartenstein. Acho que ele vai nos ajudar por muito tempo”, completou Holmgren.

Portanto, o GM do Thunder teve o zelo de verificar com o jogador que dividiria o garrafão da equipe com o provável reforço. Essa atitude do executivo chamou a atenção de Holmgren. Além disso, o jovem astro disse que não teve influência direta no acordo.

“Aprecio qualquer conversa. Ele não precisa fazer isso. Ele não me deve uma ligação nem nada. Mas ele me procurou só falar sobre a possibilidade de acontecer porque poderia ser real em algum momento”, concluiu.

Enquanto isso, Hartenstein elogiou a parceria com Holmgren no Thunder. Após a vitória sobre o Milwaukee Bucks, no domingo (16), o pivô analisou a parceria em quadra.

“Acho que fizemos um ótimo trabalho na defesa. Hoje pudemos ver o quanto essa escalação com dois pivôs pode ajudar. Muitos jogadores se concentram no lado ofensivo. Jogando juntos, evoluímos nesse sentido, mas também melhoramos o lado defensivo. Estamos melhorando a cada jogo. Acho que quanto mais jogamos juntos, ficamos cada vez melhor. Eu e Chet conversamos e isso ajuda muito”, avaliou.

Desde que chegou ao Thunder, Hartenstein disputou 47 jogos. Como resultado, soma médias de 11.4 pontos, 11.1 rebotes e um toco por partida. O atleta também distribui 3.9 assistências por noite. Portanto, a melhor marca de sua carreira.

