NBA: Amen Thompson vira protagonista no Rockets

Com as recentes atuações, o jovem Amen Thompson se tornou protagonista no Houston Rockets e uma estrela em ascensão na NBA. Versátil em quadra, o atleta, que está prestes a completar 22 anos, é a alma do time texano. Um dos melhores defensores da liga, Thompson também se destaca pelo atleticismo invejável e capacidade de passe. Além disso, é um excelente finalizador e reboteiro de elite.

Nos últimos cinco jogos, Amen Thompson chamou a atenção da NBA e ajudou o Rockets a se manter na vice-liderança da Conferência Oeste. Suas médias, no período, são de 21,8 pontos, 11 rebotes, 5,6 assistências e 2,2 roubos de bola. Além disso, converteu 59% dos arremessos de quadra. No entanto, ainda carece de consistência no perímetro. Afinal, exibe pouco volume na longa distância e acerta apenas 25% dos arremessos.

Nessa segunda-feira (27), Thompson brilhou na vitória sobre o Boston Celtics, em pleno TD Garden. Marcou 33 pontos e, assim, alcançou a maior pontuação da carreira. Para completar, mostrou personalidade e foi decisivo, já que fez a cesta do triunfo do Rockets no último segundo. Hoje, é impensável que o técnico Ime Udoka tire o jovem do quinteto inicial. Thompson, aliás, virou titular após a lesão de Jabari Smith.

“Esse foi o meu primeiro game-winner. Me senti como se fosse o Kobe [Bryant]”, comemorou Thompson.

O detalhe é que, na semana passada, Amen Thompson ajudou o Rockets a bater o Cleveland Cavaliers, líder do Leste e até então dono da melhor campanha da NBA. Foram duas vitórias, uma em Houston e outra em Cleveland. O armador/ala, inclusive, fez um triplo-duplo – 23 pontos, 14 rebotes e dez assistências – no duelo fora de casa, no último sábado (25).

Nesse ritmo, Thompson se torna um dos candidatos ao prêmio de jogador que mais evoluiu na NBA (MIP). Além disso, com o camisa 1 no quinteto titular, o Rockets venceu 12 de 15 jogos. Portanto, o impacto dele, nos dois lados da quadra, é inegável. Segundo Kendrick Perkins, analista da ESPN, a franquia texana deve construir um time em volta do jovem. Ou seja, para o ex-pivô, Thompson é o franchise player do Rockets.

Quarta escolha do Draft de 2023, Amen Thompson chegou à NBA como um projeto de médio e longo prazo. Em sua primeira temporada, obteve médias de 9,5 pontos, 6,6 rebotes, 2,6 assistências e 1,3 roubo de bola, em 22 minutos. Mas, em 2024/25, ele subiu de patamar. Em 42 jogos até o momento, Thompson tem médias de 13,7 pontos, 8,1 rebotes, 2,7 assistências, 1,4 roubo de bola e 1,1 toco, em 3o minutos.

