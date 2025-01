Rockets deve buscar troca por pivô do Blazers

O Houston Rockets está de olho em uma troca por um pivô do Portland Trail Blazers. De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o alvo da franquia do Texas é Robert Williams. O jogador é um dos nomes mais cobiçados do mercado da NBA e tem mais dois anos de contrato com o time de Oregon.

Segundo o jornalista, o Rockets tem até uma proposta pronta para troca pelo pivô do Blazers. O pacote teria Jock Landale, Jae’Sean Tate e várias escolhas de segunda rodada. Porém, o jornalista reforça que Portland pode não aceitar o negócio, em especial, pela falta de mais ativos de Draft.

“Williams foi um jogador que o Blazers desejou nas negociações de troca por Jrue Holiday. Assim, o Rockets pode ser forçado a incluir um jovem talento, como Cam Whitmore, em um acordo pelo pivô de Portland”, esclareceu Siegel.

O Rockets tem um dos melhores pivôs da NBA na temporada, o turco Alperen Sengun. No entanto, as opções restantes do elenco, como Landale e Steven Adams não vem entregando o esperado. Por isso, a busca pelo experiente jogador do Blazers.

O desafio, ainda assim, vai ser competir por Williams. Ainda segundo Siegel, afinal, o pivô é um dos nomes mais cobiçados no mercado de trocas da NBA. Desde que chegou ao Blazers, o jogador é nome presente nos rumores da liga. Até algumas semanas atrás, times como Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings também o desejavam.

O pivô, aliás, tem sido associado às franquias competitivas desde que saiu do Boston Celtics. Ele chegou ao Blazers na troca de Jrue Holiday. Entretanto, a equipe conta com Deandre Ayton, Duop Reath e Donovan Clingan para a função, enquanto está em reconstrução. Assim, o veterano poderia reforçar um time que busca disputar o título, em especial, por sua conhecida qualidade na defesa.

O problema em relação a Williams é seu histórico de lesões. Em sua carreira, ele jamais ultrapassou a marca de 65 jogos. Na temporada passada, aliás, ele sofreu uma grave contusão e perdeu 76 jogos do Blazers. Na atual campanha, por sua vez, ele teve um pequeno desconforto e atuou em 14 jogos. Como resultado, ele tem médias de 6.2 pontos, 5.1 rebotes e 1.6 toco.

