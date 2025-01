Donovan Mitchell surpreende ao creditar vitória do Cavaliers

O Cleveland Cavaliers conseguiu uma vitória difícil contra o Minnesota Timberwolves fora de casa, no último sábado (18), e Donovan Mitchell creditou a vitória para uma “mulher no elevador”. De acordo com o astro, a mulher desejou uma “terrível sorte” para o Cavs, e isso motivou o jogador para a partida.

“Créditos para a moça no elevador que nos desejou má sorte e disse que iríamos ser terríveis hoje. Ela deu o tom para hoje”, disse o ala-armador, na entrevista pós-jogo. E depois deu mais detalhes sobre a situação.

“Estávamos vários de nós no elevador,” disse Mitchell. “E alguém perguntou: ‘a que horas vocês jogam hoje à noite?’ Respondemos: ‘às sete.’ E então, ‘Boa sorte.’ O grupo no fundo disse: ‘boa sorte.’ Mas aí essa mulher foi bem enfática. Ela disse: ‘não, desejamos má sorte para eles. Desejamos que nada de bom aconteça com eles.’ Então, foi bem insistente nisso”, seguiu.

Mitchell foi a estrela do jogo, com 36 pontos, oito rebotes e sete assistências. O jogador é uma das estrelas da NBA nessa temporada, com 23.1 pontos por noite. Embora as médias sejam piores do que no último ano, seu aproveitamento está melhor, com 40.1% de três. Aliás, é a primeira vez em sua carreira que ele arremessa 40% ou mais do perímetro.

“Eu não disse nada. Eu ri. Esqueci com quem eu estava no elevador, mas pensei: ‘caramba, tá bom.’ E, a partir daquele momento, pensei: ‘beleza, temos algo a provar.’ Então, um agradecimento especial para ela. Foi muito insistente e muito persistente. Então, sim, um agradecimento especial para ela”.

O Cavaliers, liderado por Donovan Mitchell, chegou a 35ª vitória após o triunfo em Minnesota. Agora, são somente seis derrotas, o suficiente para a primeira colocação com folga na Conferência Leste. Embora tenha perdido dois jogos na última semana, para Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, o Cavs ainda parece um dos melhores times da liga.

A equipe segue a passos largos para garantir a primeira colocação da conferência e já pensar nos playoffs. Isso porque times como Boston Celtics, New York Knicks e Milwaukee Bucks também estão bem na temporada, e são mais experientes em pós-temporada.

