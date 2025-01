Destaque contra Lakers, Amen Thompson cresce no Rockets

Amen Thompson voltou à quadra na vitória do Houston Rockets contra o Los Angeles Lakers. O ala cumpriu uma suspensão de dois jogos por uma confusão recente na NBA. A pausa, porém, não o fez perder o ritmo. Pelo contrário, o jovem do time texano terminou com 23 pontos e 16 rebotes, sendo a maior marca da sua carreira.

A boa atuação resultou na confiança de Ime Udoka. Thompson, afinal, tem média de 28.2 minutos por partida na temporada. No entanto, durante o duelo contra o Lakers, ele pôde jogar durante 41 minutos, em um período onde ainda acertou 11 de 19 arremessos.

Ao fim do jogo contra o Lakers, Amen Thompson comemorou a volta no Rockets. “Esses dias eu fiquei apenas refletindo, mas estou feliz por estar de volta”.

Thompson ainda ganhou a moral de um jogador rival. Porém, não um qualquer. Ao fim da partida, LeBron James rasgou elogios a ele e seu irmão, Ausar, do Detroit Pistons. De acordo com o camisa 23 do Lakers, os gêmeos têm algo que ele nunca havia visto na NBA.

“Amen jogou dessa forma hoje, seu irmão fez o mesmo um ou dois dias atrás. Acho foi Cade Cunningham quem disse e eu concordo: esses dois não são como nós. Eu já vi e vivi muita coisa na NBA. Porém, esses garotos são puro atleticismo”, comentou o craque.

A confiança no jovem de garantir a ele ainda mais tempo em quadra. Com 12.3 pontos e 7.4 rebotes por partida, ele deve em breve garantir um lugar no time titular. Em especial pela lesão recente de Jabari Smith Jr. Hoje ala-pivô do time inicial de Ime Udoka, o jogador sofreu uma fratura na mão e deve ficar de fora de quatro a oito semanas.

Udoka, inclusive, lamentou a perda de um jogador com talento defensivo e qualidade nos arremessos. Embora Thompson não tenha o mesmo talento dos três pontos, ele é capaz de oferecer atletiscismo para compensar a ausência do titular.

Diante disso, o Rockets segue firme na disputa pelo Oeste. Com a vitória diante do Lakers, a franquia voltou à segunda posição e alcançou um recorde de 23 vitórias e 12 derrotas. A distância para o líder Oklahoma City Thunder, porém, é de sete jogos, enquanto o Memphis Grizzlies, terceiro colocado, está na cola.

