Mesmo sem De’Aaron Fox, Kings atropela Warriors

Principal jogador do Sacramento Kings, De’Aaron Fox não enfrentou o Golden State Warriors na noite de domingo (5). Mas sem problemas. O astro, com lesão, ficou fora do embate em San Francisco. O Kings atropelou o Warriors por 129 a 99, marcando a quarta vitória em cinco jogos desde que Doug Christie assumiu. Malik Monk, que jogou como armador, produziu 26 pontos e 12 assistências (dez no primeiro tempo), enquanto Domantas Sabonis somou 22 pontos, 13 rebotes e sete passes decisivos. Por outro lado, Stephen Curry ficou com 26 pontos e sete rebotes.

O Kings começou com tudo e abriu 15 pontos sobre o Warriors logo no primeiro quarto. O calouro Devin Carter ampliou para 17 no início do segundo, mas Golden State reagiu. Após cesta (e lance livre) de Curry, a diferença caiu para apenas quatro. Então, quando os anfitriões davam sinais de que poderiam virar, Sacramento brecou o oponente. Fez 16 a 2 em cerca de três minutos, enquanto o Warriors não fez cesta alguma na sequência (pontuou via lances livres).

Depois, Kevon Looney fez, cesta, sofreu falta e acertou lance livre. Mas o Kings aplicou uma nova sequência e parecia simplesmente não sentir falta de De’Aaron Fox diante do Warriors. Ao fim do primeiro tempo, Sacramento liderava por 75 a 51.

O que era ruim para o Warriors, ficou ainda pior no segundo tempo quando o Kings abriu 30. Sem ter muito o que fazer, o time de San Francisco apenas aceitou a derrota, enquanto via o adversário abrir mais. O brasileiro Gui Santos entrou no último período, enquanto fez dois pontos, pegou um rebote e deu uma assistência.

Ficou perto de ser a pior derrota do Warriors em seu ginásio, mas os reservas “aceleraram” nos últimos minutos, deixando em 30. O time de San Francisco está com 18 vitórias em 35 jogos, enquanto o Kings, ainda longe da zona de play-in, venceu 17 em 36.

Em cerca de uma semana, o Kings venceu quatro de cinco jogos possíveis, blindou De’Aaron Fox de trocas e fez o time se unir em busca de classificação. Apesar de ainda estar longe do ideal, as coisas parecem começar a funcionar em Sacramento.

É fato que o Warriors não contou com Jonathan Kuminga. Aliás, o ala deve ficar longe das quadras por um longo período. Mas sem seu principal jogador, o Kings começa a se aproximar dos rivais.

Warriors quer troca, mas vai aguardar o mercado

Apesar de o Warriors não estar em sua melhor condição na temporada, o técnico Steve Kerr afirmou que não é preciso ter pressa. Isso porque ele gosta do atual elenco e espera que uma troca aconteça após análise mais profunda.

Aliás, um dos alvos, de acordo com rumores, era Jimmy Butler. No entanto, o time não deseja negociar pelo veterano. Ao menos, agora.

“Não estamos em posição de dizer que somos bons o suficiente”, disse Kerr. “Vamos discutir todas as opções, mas precisamos ver o que acontece nas próximas quatro semanas. Temos de torcer para que a gente consiga acertar a rotação e arremessar melhor”.

