Microfone capta aviso de Kevin Durant a Luka Doncic

No jogo entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, no domingo (16), Luka Doncic e Kevin Durant foram os destaques. Mas não só pela grande produção em quadra, e sim por uma interação curiosa captada pelos microfones. A ABC microfonou ambos os jogadores, e o resultado foi curioso.

Então, após uma cesta de Doncic, Durant avisou o esloveno que não teria a mesma facilidade em jogos de pós-temporada.

“Isso não vai acontecer nos playoffs, e você sabe”. Depois, no banco, Luka foi visto dizendo que nunca esteve tão livre em toda sua vida.

Um aviso que Doncic talvez nem precisasse, já que ele admitiu que nunca esteve tão livre, mas que ainda assim resultou em um momento especial entre os dois. Quanto ao motivo de ter sido tão fácil, o Suns é uma das equipes mais decepcionantes da liga. Além de terem perdido seis dos últimos dez jogos, a franquia chegou à partida com a 27ª pior defesa da liga.

O aviso também pode ter vindo da frustração de Durant, que foi flagrado pelo microfone mais cedo no jogo dizendo a seus companheiros que eles precisavam dificultar as coisas para Doncic pontuar.

“Não vamos impedir ele (Luka Doncic) de pontuar”, disse Kevin Durant. “Não podemos entrar em um jogo pensando em parar os melhores jogadores deles de marcar pontos. Mas precisamos dificultar para ele. Não podemos deixar ele terminar com 12 assistências e 40 pontos”.

Então, mesmo com a consciência de Durant, não foi o suficiente para parar Luka. O esloveno teve 33 pontos, 11 rebotes e oito assistências, e rompeu uma sequência de quatro derrotas seguidas de Los Angeles, que ainda segue sem LeBron James, fora por lesão na virilha.

Já Kevin Durant, teve 21 pontos e nove rebotes. Enquanto o Lakers tem 41 vitórias e 25 derrotas, e busca garantir mando de quadra na primeira rodada, brigando com Houston Rockets, Denver Nuggets e Memphis Grizzlies para isso, a história para o Suns é bem diferente.

O time tem 31 vitórias e 37 derrotas, e ocupa a 11ª colocação da Conferência Oeste. No entanto, o décimo colocado, Dallas Mavericks, está em má fase, com diversas lesões e jogando com oito ou nove atletas disponíveis. Assim, o Suns vem perdendo várias chances de “roubar” a última vaga no play-in. No entanto, isso não vem acontecendo, mesmo com Kevin Durant em grande fase.

