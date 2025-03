NBA anuncia mudança nos salários para temporada 2025/26

A NBA anunciou aos times mudanças nos salários para a temporada 2025/26. De acordo com a ESPN, em um memorando às franquias, a liga projetou um aumento de 10% no teto salarial para o próximo ano. Então, o limite saltaria US$ 14 milhões: dos atuais US$ 140.5 milhões para US$ 154,6 milhões.

A projeção da NBA está alinhada à previsão de salários apresentada na offseason passada. Ainda segundo à ESPN, é o aumento máximo permitido pelo acordo coletivo assinado entre os times e a liga.

Com a mudança no teto, os níveis de multas também serão alterados para a temporada 2025/26. A luxury tax será de US$ 187.9 milhões, um aumento de US$ 17 milhões. Já o primeiro nível de multas, ou seja, quanto as equipes podem gastar, subirá para US$ 189.9 milhões. Por fim, o segundo limite será de US$ 207.8 milhões.

Diante das mudanças, o site HoopsHype projeta que oito times vão superar o nível de multas. São eles: Boston Celtics, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, New York Knicks, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves.

Em relação ao teto de salários para a temporada 2025/26 da NBA, nove franquias estão abaixo. São: Utah Jazz; Charlotte Hornets; San Antonio Spurs; Atlanta Hawks; Houston Rockets; Memphis Grizzlies; Chicago Bulls; Detroit Pistons; e Brooklyn Nets.

O Nets, aliás, é o que deve ter mais espaço salarial para a próxima temporada na NBA. Segundo o HoopsHype, a franquia tem apenas US$ 54 milhões em salários garantidos em 2025/26. Com as possíveis renovações, a ESPN ainda projeta que a equipe tenha mais de US$ 50 milhões em espaço no cap.

As mudanças nos salários, por fim, devem beneficiar os futuros agentes livres da NBA. Isso porque, os contratos oferecidos devem ser maiores do que se tivessem negociado antes. O principal nome da free agency é LeBron James, que tem uma opção contratual para 2025/26, mas deve recusar. Ainda assim, é esperado que ele renove com o Los Angeles Lakers.

Outros nomes de impacto são James Harden e Kyrie Irving. Por fim, devem estar no mercado Myles Turner, Fred VanVleet, Julius Randle, Naz Reid, Jonathan Kuminga, Josh Giddey e Brook Lopez.

