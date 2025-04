Jornalista da NBA aponta motivo de demissão de técnico do Grizzlies

Após a demissão que surpreendeu a NBA, do então técnico Taylor Jenkins, o Memphis Grizzlies não expôs o motivo da escolha. O comandante deixou o cargo na última sexta-feira (28). No entanto, de acordo com Tim MacMahon, da ESPN, a franquia teve um fator principal que levou à decisão repentina: Ja Morant.

Mesmo sem garantir que a demissão do técnico foi um pedido do armador do Grizzlies, o jornalista apontou fatores táticos envolvendo o astro da NBA.

“A decisão de fazer isso agora e seguir em com o assistente técnico Noah LaRoche, tinha a ver com otimizar Ja Morant e voltar a todas as jogadas de pick-and-roll. Esse foi o principal fator para a demissão. Houve um rumor sobre ele estar infeliz durante toda a temporada”, contou MacMahon durente o podcast The Hoop Collective.

Então, para o jornalista, isso foi uma forma de provar para Morant que ele ainda é tido como o grande nove do Grizzlies. Ainda segundo MacMahon, havia um temor sobre um possível pedido de troca do astro. Prova disso foi o depoimento de um GM da NBA sobre a situação do camisa 12 em Memphis.

“Um GM me disse acreditar que o Grizzlies iria negociá-lo. ‘Ele estava fora dos planos. Memphis ganhou jogos sem ele e a franquia tem que ser sustentável'”, relatou.

Enquanto isso, a demissão de Jenkins seria um aviso para Ja Morant que as coisas vão mudar. Assim, o objetivo do Grizzlies seria “recuperar” a confiança do craque e provar que ele é a peça principal do elenco.

“Isso foi basicamente um ‘Ei Ja, você ainda é o nosso cara. Tudo o que fizermos será baseado no que é melhor para você. O que otimiza você’. Memphis se afastou disso por boa parte desta temporada. Agora, está se inclinando para seu lado”, completou MacMahon.

Por outro lado, as primeiras palavras de Ja Morant sobre a saída do técnico foram em outro tom. O armador, afinal, revelou ter ótima relação com o comandante. Vale lembrar, aliás, que Jenkins foi o único treinador do camisa 12 na NBA.

“É difícil para mim. Tenho Taylor como técnico desde que cheguei aqui. Tudo o que fiz com a camisa do Grizzlies foi sob o comando dele”, disse Morant. “É a primeira vez que realmente sinto a saída de um técnico desde que comecei a jogar basquete. Então, foi muita coisa para processar. Com o momento, é difícil. Tivemos que virar a página do nada”.

Jenkins foi demitido restando apenas oito jogos para o fim da fase regular da NBA. Fato, portanto, que causou ainda mais incerteza. No dia seguinte à decisão, o GM do Grizzlies, Zach Kleiman, falou sobre sua escolha, mas sem revelar o que o motivou.

“Cheguei à conclusão de que isso é do melhor interesse do time. A urgência é um princípio fundamental nosso. Então, decidi prosseguir com a mudança. Os jogadores não foram consultados sobre isso. Essa decisão é minha e somente minha”, disse.

