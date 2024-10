Agente de LeBron James explica rumor sobre Stephen Curry

Após passarem a última década como a maior rivalidade da NBA, LeBron James e Stephen Curry foram colegas de time nas Olimpíadas de Paris. O sucesso da dupla e suas falas um sobre o outro fizeram com que rumores de troca voltassem à tona. Em entrevista ao podcast 7PM in Brooklyn, Rich Paul, agente do astro do Los Angeles Lakers, deu um breve comentário sobre o tema.

“O que é isso, gente? Precisamos parar com isso. Nem vou responder essa pergunta”, disse Paul rindo.

Desse modo, o agente descarta a possibilidade do acordo que tanto o perguntam sobre. O rumor está na mídia desde fevereiro, ao ser noticiado que o Golden State Warriors procurou saber sobre LeBron no mercado de trocas. Na época, Jeannie Buss, a presidente e principal dona do Lakers, falou para procurar Rich Paul para ver se os dois lados tinham interesse no assunto. Mas nada se materializou.

Publicidade

No entanto, LeBron James e Stephen Curry já disseram publicamente que gostariam de jogar juntos. A primeira vez foi em abril, antes das Olimpíadas.

“Stephen Curry é o principal jogador que eu gostaria de jogar junto, com certeza”, disse ao canal ESPN.

Leia mais!

Em seguida, aconteceu a junção dos astros em Paris e tiveram o sucesso imaginado, conseguindo a medalha de ouro. A experiência, do que provavelmente é a última edição olímpica que participarão, foi especial para eles. Curry colocou na descrição de suas redes sociais que é campeão olímpico e LeBron chegou a tatuar o logo da competição.

Publicidade

Desse modo, ambos os jogadores já afirmaram que adorariam jogar juntos de novo. Além disso, fizeram elogios entre si ao legado que cada um deixou na NBA. No entanto, foram realistas.

“Não tenho ideia”, disse LeBron, no domingo (13), ao ser perguntado se irá jogar com Curry novamente.

“Acho que é difícil, porque não somos companheiros de equipe na liga. Mas com certeza eu adoraria viver mais experiências como essa ao lado dele”, disse Curry em setembro. “Como eu disse, não será fácil. Agora os Jogos acabaram e estamos voltando para jogar um contra o outro de novo em mais um ano. Acho que será isso até que tudo acabe, mas eu adoraria mesmo jogar ao lado dele novamente”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA